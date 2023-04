3 / 8

Amy Schumer: En el 2016, la actriz habló sobre la desilusión que se llevó la últiima vez que asistió a la gala. "Es gente dando la impresión de tener una conversación... No me gusta la farsa. Estamos disfrazados como un montón de malditos imbéciles. No tengo ningún interés en la moda. No me importa. Me fui antes de lo que debería haberme permitido. Conocí a Beyoncé y me dijo: ¿Es esta tu primera Gala del Met?' Y yo estaba como, '¡Es mi última!'”, reveló resuelta aunque al siguiente año asistió de nuevo por última vez. (Foto: IG @amyschumer)