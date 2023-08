La película “Barbie” va camino a convertirse en uno de los mayores éxitos de 2023. Tras un fin de semana de estreno incomparable, la cinta dirigida por Greta Gerwig es el tema de conversación del momento. Y tal ha sido la popularidad de la icónica muñeca en la gran pantalla que se ha empezado a hablar de una posible secuela y ésta ha sido la respuesta de Gerwig.

Foto: Warber Bros

Greta Gerwig no tiene planes actualmente para una secuela cinematográfica de “Barbie”

Tras ser consutada por The New York Times sobre si “Barbie” es “el comienzo de una franquicia” o “una historia completa con un final definitivo”. La directora y coguionista no dio una respuesta definitiva, pero dijo que no está pensando en una continuación por el momento.

“En este momento, es todo lo que tengo. Me siento así al final de cada película, como si nunca fuera a tener otra idea y todo lo que he querido hacer, lo he hecho. No querría aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento, estoy totalmente a cero”, comentó la creatvia nominada a los premios Oscar.

Foto: Warner Bros

La protagonista de la cinta también se pronunció sobre una posible secuela. En una entrevista concedida a la revista TIME, Margot Robbie se mostró cautelosa ante la posibilidad de caer en “una trampa si se intenta preparar una primera película al tiempo que se planifican las secuelas”. Parece que Robbie, que también es productora de Barbie, quiere esperar y observar antes de dar luz verde a la secuela.





Además, la directora y guionista también ha hablado sobre la ola de críticas que ha recibido la película por parte de grupos conservadores. “No esperaba ésta controversia. Ciertamente, hay mucha pasión. Mi esperanza para la película es que sea una invitación para que todo el mundo participe en la fiesta y deje de lado las cosas que no nos sirven necesariamente como mujeres o como hombres. Espero que en toda esa pasión, si la ven o se comprometen con ella, pueda darles algo del alivio que dio a otras personas”, dijo.