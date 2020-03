Ocho años dentro de un matrimonio que la tiene insatisfecha, provocaron que Tatiana Atengo dedique su atención a una relación extramatrimonial. En una controvertida conversación con su mejor amiga, confesó que una apasionada nueva ilusión la tiene enamorada sin que su esposo se entere. ¿Cuáles son los detalles de esta relación paralela? Solo su mejor amiga los conocerá.

En el juego Impro en Abc, la reciente ganadora del premio Luces a Mejor Actriz de tv, Tatiana Astengo, encarnó a una mujer casada que es infiel. Asumiendo el desafío de empezar sus oraciones siguiendo el orden del alfabeto, demostró que la dramatización es el arte que domina. En la práctica de improvisar sus diálogos ejercitó sus dotes de futura guionista.

“A ver amiga, tienes razón. Estoy enamorada de otro, no de mi marido”, empezó Tatiana empleando la letra A. “Bueno, bueno, Tati, tranquilízate un poco, te veo un poquito tensa. ¿Qué está pasando?”, respondió sorprendida su mejor amiga, Jannina Bejarano. “Con tranquilidad estoy. Así que no me digas tranquilízate porque yo estoy enamorada, la que está enamorada está tranquila”, reveló Tatiana utilizando la letra C. “¡Chispas! Sí, estás enamorada. Obviamente estás enamorada, tienes ocho años con tu esposo, tienes que estar enamora. ¿Cuál es la novedad?”, contestó aún confundida Jannina.

Las cosas no tardarían en aclararse. “De quién estoy enamorada, esa es la novedad”, expresó Tatiana dejando entrever que no sería de su esposo. En el desarrollo de la hilarante escena manifestó los motivos que la llevaron a ser infiel.

Tatiana Astengo juega Impro en ABC

Por otro lado, durante la entrevista, sorprendió al público explicando que la monogamia es un hecho antinatural y dio los motivos por los que no cree en el matrimonio. Además, reveló cómo, viendo un capítulo de Al fondo hay sitio sintió que el inolvidable personaje de ‘Reina Pachas’ sería para ella.