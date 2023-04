Dejar ir de tu corazón y mente a una persona especial que marcó parte importante de tu vida amorosa no es tarea sencilla; pero tampoco es imposible. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no lo hará de la manera correcta si no lo haces por la vía saludable. Aprende a soltar de verdad a tu ex con esta serie de consejos infalibles que junto a una psicoterapeuta especialista en parejas elaboramos especialmente para ti.

¿Por qué es tan difícil soltar a un ex?

Soltar realmente a un ex es un proceso personal, mental y muy emocional. Ciertamente, es todo un reto. Por eso nos cuesta mucho trabajo sentirnos listas para hacerlo de verdad y no caer ante tentaciones (ya sean propias o externas).

Para despejar todas tus dudas antes de empezar con el proceso, la psicóloga y terapeuta de parejas Massiel Martel tiene la respuesta que necesitabas oír: “Cuando una persona que ha ocupado un espacio en nuestra vida se va, deja un vacío. Sí, suena muy romántico, pero tiene una base en la neurociencia. Cada cosa, situación o persona en nuestra vida nos genera un estímulo que genera sensaciones agradables. Cuando estamos enamorados segregamos neurotransmisores agradables. Por eso, cuando la relación se acaba, dejamos de recibir el estímulo y entramos en algo muy parecido al Síndrome de abstinencia ”, revela.

Así es, el amor puede ser muy parecido a una adicción . Así como hay quienes pasan por una etapa de ansiedad luego de dejar de consumir, también hay otros que viven una ruptura amorosa con una intensidad similar. Dejar de consumir ese amor luego de terminar la relación puede sumirte en un estado de ansiedad y angustia que al final, intentará por todos los medios mantener vivo el recuerdo de tu ex. Lo stalkeas en redes sociales, lo mencionas todo el tiempo, le lanzas indirectas e incluso revives episodios en la película de tu mente; provocando que el pasado vuelva a formar parte de tu presente.

Antes de empezar con el proceso, debes saber e interiorizar esto: Nunca es tarde para dar el primer paso a dejarlo ir de una vez por todas. (Foto: Freepik)

Aquí la guía paso a paso para lograr superar a tu ex:

Paso 1: Reconocer por qué terminaron

En primer lugar, tú eres la que tiene la decisión final de dejarlo ir. Por eso, es necesario que inicies el proceso desde adentro hacia afuera. Materializar y enumerar tus pensamientos y recuerdos te ayudará a tener más claridad para poder identificar las razones por las que la relación se acabó. Si no sabes cómo o por dónde empezar, la psicóloga recomienda poner en práctica este pequeño ejercicio: la listada negativa . Consiste en hacer una lista de todas las cosas desagradables de tu ex . Las veces en que te hizo sentir mal, las diferencias entre ambos, las peleas, las mentiras, cualquier situación que te haya generado una sensación de malestar.

Paso 2: Cortar todo contacto

De acuerdo a la terapeuta, este es el paso más difícil. Si la relación no acabó en buenos términos, es probable que algunos necesiten una especie de cierre; pero es válido parcialmente ya que no todos lo necesitan. Si tú lo necesitas, que sea un cierre corto . Olvídate de los testamentos, que tu mensaje sea pequeño y conciso para que realmente se pueda cortar y no dé pie a ambigüedades e interpretaciones confusas. Una vez superado esto, es hora de que hagas contacto cero . Aléjate físicamente de esa persona, desaparece sus regalos y fotografías (ya sea borrándolos o dándoselos a otra persona) y evita toparte con sus redes sociales. En resumidas cuentas, deshazte de todo lo que te la recuerde .

Cabe resaltar que el contacto cero también tiene que ver con recuerdos indirectos: dejar de pensar en esa persona, evitar que tus amigos te lo recuerden, entre otras cosas que van más allá de los recuerdos físicos o virtuales. (Foto: Freepik)

Paso 3: Tener una red de apoyo

No es fácil tener la fuerza mental para alejarte totalmente de tu ex por cuenta propia. Apóyate en aquellas personas cercanas en las que más confías para que no te sientas sola y puedas hacer el proceso más llevadero. Amigos, familiares, personas a quienes puedas recurrir cuando sientes dolor o ansiedad . Y si no sientes la suficiente confianza para hablar con alguien que conozcas o si la ansiedad que sientes es excesiva y empieza a afectar tu vida cotidiana, la psicóloga recomienda buscar ayuda profesional .

Paso 4: Salir y socializar

Aunque es totalmente válido y saludable sentirte triste, llorar o querer tener momentos a solas; también es importante que ese proceso de duelo te ayude a evolucionar. En palabras de la experta, necesitas salir, abrirte a las personas que te rodean y vivir nuevas experiencias. Sal a comer, ve a otras personas, busca a tu familia o incluso haz planes contigo misma como salir a caminar sola. Necesitas abrirte al mundo exterior, ya que si te vuelves inactiva y te aíslas puedes terminar deprimiéndote .

Las etapas del duelo son: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. De acuerdo a la especialista, este duelo es un proceso muy dinámico, no todos lo viven de la misma forma. Además, los duelos no tienen fechas exactas, dependerá de ti misma y la intensidad con la que te afectó la relación. (Foto: Freepik)

Paso 5: Tener pasatiempos

“Busca actividades que te generen placer”, recomienda la psicóloga. Esto es, buscar actividades estimulantes como cocinar, hacer manualidades, deportes o cualquier acción que te haga sentir algún grado de satisfacción. Tener pasatiempos o incluso hacer planes que salgan de la rutina (como viajar) te ayudarán a sentirte mejor contigo misma y a enfocarte en tus proyectos personales.

Paso extra: Manifestar las emociones de forma saludable