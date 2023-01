Probablemente alguna vez has experimentado ese extraño momento en el que estás en el celular y de repente te das cuenta de que tu ex acaba de ver tu historia en Instagram. O peor, que le acaba de dar like a una publicación tuya sin una razón aparente. De repente, esa pareja que pensaste haber dejado en el pasado vuelve silenciosamente a tu vida como si fuera un fantasma. Antes de que empieces a crear teorías conspirativas e historias de telenovela en tu cabeza, debes saber que hay múltiples razones (nada románticas) que lo explican.

‘¿Qué busca? ¿Me extraña? ¿Quiere volver conmigo? ¿Aún me ama?’ suelen ser las primeras reacciones ante la confusión. Es normal que sientas curiosidad y que regresen a ti algunos recuerdos de su relación pasada; pero esto no tiene nada que ver con tu yo del presente.

Expertos en amor y relaciones concuerdan en que el significado depende de la intención. Pero claro, no hay manera de saber sus verdaderas intenciones a menos de que se lo preguntes (algo que obviamente no debes hacer por el bien de tu salud mental ).

Psicoterapeutas expertos en parejas recomiendan no hacerse altas expectativas con pequeñas acciones que no pasan de la cotidianidad y que probablemente no ocupe un espacio importante en la vida de esa persona. (Foto: Freepik)

Para que evites caer en la tentación de volver a hacer contacto, aquí te explicamos las posibles razones por las que tu ex aún estaría espiándote:

Aburrimiento o curiosidad

Que tu ex haya empezado a ver tus redes sociales no necesariamente significa que quiere volver a involucrarse contigo. Probablemente, haya tenido curiosidad sobre cómo es tu vida ahora o si te va mejor que cuando estaba contigo; o simplemente estaba aburrido y se distrajo husmeando en perfiles ajenos o del pasado. Si esa persona realmente quisiera algo contigo, no dudará en decírtelo directamente .

Búsqueda de atención

Puede que te esté poniendo a prueba a ver si ‘pisas el palito’. Si el espionaje empezó de forma repentina hasta convertirse en haunting u orbiting, lo más probable es que sus intenciones no sean buenas. Que vea o reaccione a tus historias aunque no te siga, que le dé like a tus publicaciones antiguas o que incluso deje comentarios sin mencionarte directamente no son buenas señales. Si esto sucede, es porque su objetivo es hacerte saber que está ahí para que vuelvas a pensar en él y no pases la página .

No lo supera

Es normal que recordemos a nuestros exs de vez en cuando, pero deja de serlo cuando traemos los sentimientos del pasado al presente. Si fue una ruptura reciente o en malos términos, lo más probable es que se sienta culpable y haya empezado a stalkearte porque no sabe cómo lidiar con la confusión mental. Que te extrañe no significa que quiera volver contigo . Tal vez, solo extraña las emociones que sentía cuando estaban juntos. De nuevo, esto tampoco es señal de que esté interesado en ti o que quiera retomar la relación.

¿Lo mejor que puedes hacer si te das cuenta de que tu ex te stalkea? Ignóralo. Lo mejor es evitar convertir esas pequeñas acciones en señales que solo crearán falsas y poco saludables expectativas. Si se te hace muy difícil, bloquearlo temporalmente es totalmente válido. Volver a hacer contacto no es una opción si perturba tu paz mental y bienestar.