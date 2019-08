Exmodelo de Victoria's Secret confiesa los duros momentos que vivió en la industria de la moda | FOTOS

Emily DiDonato fue modelo del gigante de la lencería Victoria's Secret durante sus primeros pasos por el mundo de la moda, hace diez años. DiDonato, llegaba a la 'gran manzana' con solo 18 años, muchos sueños por cumplir y sin compañía. Medía 1.78 cm, y pesaba 63 kilos, algo aceptable en el rango de proporciones de lo que es saludable. Sin embargo, en la industria no pensarían lo mismo.

Distintas agencias de moda empezaron a recomendarle bajar de peso considerablemente, para que se vea 'menos curvilínea, grande y atlética'.

Aunque en un principio esto la estremeció, DiDonato confiesa que era joven y empezó a creer en estos consejos. Fue entonces que con la presión del momento comenzó a restringirse alimento y a hacer muchos ejercicios.

"Conseguí bajar de peso. De 63 kg hasta los 53 kg, lo cual es muy, muy poco para mi altura. Estaba sola. Echaba de menos a mis amigos. No sabía lo que estaba haciendo en esta gran ciudad. No conocía a nadie. Ni siquiera sabía cómo hacer nuevos amigos”, confesó la modelo mediante un video emotivo de Youtube.

Sin embargo, Emily tocó fondo. Fue allí cuando tomó conciencia y empezó a recuperar -de a pocos y con esfuerzo- el peso perdido, y aunque al inicio no se sentía contenta con su aspecto, durante el proceso su perspectiva fue cambiando.

Entre tanto, recibió una propuesta de la revista Sports Illustrated, a la cual accedió. "Pensaba que estaba gorda y que nunca más iba a trabajar. Aquella sesión en bañador cambió un poco mi perspectiva. Aunque aún no terminaba de aceptar mis curvas, los comentarios positivos comenzaron a hacerme pensar que quizá mi cuerpo podría tener cabida en el mundo de la moda", señaló.

Hoy, Emily DiDonato tiene un espacio en el mundo de la moda (ha sido portada de revistas como Numero, imagen de marcas de lujo como Judith Leiber y es embajadora de Maybelline), pero lo más importante es que se encuentra en paz consigo mismo y con su silueta.

"No hay nada más sexy que una mujer que se sienta cómoda con su piel y su cuerpo. Uso una talla 40 y en la industria de la moda no siempre está aceptada. Sé que estoy bien y tengo éxito en muchas áreas de mi vida. No puedes gustar a todos ni intentar ser perfecto. Y no deberías hacerlo, y eso está bien porque nadie es perfecto ", agregó.