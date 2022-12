Hoy, a puertas de recibir el 2023, podemos afirmar que la escena creativa peruana cada vez va cobrando más fuerza. Y es que es un hecho que el talento -en nuestro país- lo tenemos. Desde la moda, la música y demás industrias artísticas, los perfiles nacionales ya comienzan a proyectarse como referentes de la región, y quién sabe, tal vez en pocos años hablemos de reconocidas figuras internacionales. Es precisamente en ese contexto que Jacques Burga (Lima, 1991), fotógrafo peruano con sede en París, llega a la capital para revelar los retratos de 20 peruanas y peruanos que representan el talento nacional emergente.

Jacques Burga es un destacado fotógrafo peruano de moda cuyo trabajo ha sido publicado en las páginas de prestigiosas revistas internacionales como Vogue, Vanity Fair, GQ y Harper's Bazaar. / Bre Johnson/BFA.com

La exposición fotográfica en Barranco que destaca a los creativos peruanos de la actualidad

Como casualidad (o tal vez no), la idea de esta muestra en blanco y negro nació en una de las usuales visitas del fotógrafo a su ciudad natal. “Este proyecto se me ocurrió mientras estaba aquí en Lima. Quería presentar un trabajo que incluya a talentos peruanos en general, que la primera edición se haga en Perú, y tal vez más adelante, pueda llegar a otras ciudades. No soy alguien que hace algo para que dure una única vez, prefiero que sea un proyecto que se pueda retroalimentar y continuar con el paso del tiempo”, cuenta Burga.

La exposición "FACES Perú 01" estará abierta al público hasta el 5 de enero de 2023 desde las 11:00 am hasta las 8:00 pm en Calle Cajamarca 404, Barranco, Lima. (Foto: BFA / Bre Johnson).

Respaldado en su trayectoria y reconocimiento internacional, para esta exposición fotográfica Jacques Burga recibió el apoyo de la prestigiosa marca Johnnie Walker y la cobertura especial de BFA , líder mundial en fotografía de eventos con sede en Nueva York.

Este es un proyecto en desarrollo, que apunta a tener más ediciones y busca evidenciar y amplificar el trabajo de una nueva generación de artistas. En esta primera entrega participaron figuras locales como Adrián Bello, Mozhdeh Matin, Annaiss Yucra, Nicole Zignago, Camila Basurco, Sassa de Osma, entre otros. / Bre Johnson/BFA.com

“La exhibición se basa en retratos y eso hace que sea un formato que pueda ser replicado en diferentes lugares y ediciones” , cuenta Burga. Por su lado, Angela Kusen -directora artística, curadora de la muestra fotográfica y fundadora del espacio K.A CONCEPT STORE- nos explica el mensaje detrás de esta reunión de apasionados artistas en un mismo espacio. “La intención de este proyecto y de K.A -como espacio colaborativo- es formar una comunidad de intercambio y de diálogo entre los actores de este medio”.

Nicole Zignago, Annais Yucra y Sassa de Osma posan para la muestra fotográfica “FACES”

En una casual conversación en medio de la galería donde se exhiben sus fotografías, Jacques Burga nos revela que el proceso para seleccionar a los 20 rostros protagonistas no fue nada sencillo. “La lista inicial era bastante larga y se tuvo que reducir a los fotografiados que vemos aquí. La idea con esta primera edición es que cada año se pueda renovar y sean rostros frescos los que protagonicen estos retratos artísticos ”, explica.

La diseñadora nacional Annaiss Yucra posa junto a Jacques Burga en el evento de apertura de la exposición el jueves 22 de diciembre. / Bre Johnson/BFA.com

La amplitud de los talentos exhibidos pasa por diseñadores de moda como Annais Yucra (Annais Yucra), Rodrigo Cabrera (Bondage Factory), Mozhdeh Matin (Mozh Mozh); modelos como Patricia del Valle y Oriana Gallo; músicos como Carlos Cruzalegui y Nicole Zignago ; entre otros. “Soy cercano a muchos de los talentos que forman parte de esta muestra, ya sea por personas en común o encuentros que hemos tenido. Por ejemplo, Sassa de Osma, Patricia del Valle, Camila Basurco y Oriana Gallo son muy amigas mías”, cuenta el prometedor fotógrafo.

Si bien los protagonistas son todos de origen peruano, no todas las fotografías fueron necesariamente tomadas en nuestro país. “En realidad, algunas de las sesiones se dieron en Londres, Paris, España, algunas de forma remota pero la mayoría sí se han dado en Lima aprovechando mi llegada a Perú a inicios de diciembre” , precisa el artista visual. Eso nos confirma que el proyecto fotográfico ha sido terminado en tiempo récord, ya que no solo consiste en la toma de las fotos, sino también en la planificación del concepto creativo para la puesta en escena de la exposición.

La artista peruana Nicole Zignago posando para el lente de Jacques Burga. Ella ha sido nominada al Latin Grammy 2022 en la categoría de Mejor nuevo artista y tiene una carrera prometedora en el extranjero. (Foto: Jacques Burga).

“Talentos que se nutren de nuestras diferentes fuentes y destacan en sus distintas pasiones; que se proyectan como las mentes detrás de cada una de sus industrias y que forman parte de este universo en el que no existen límites para convertir en realidad sus sueños y pulsiones”, así resume Angela Kusen la exposición fotográfica que ella misma ha curado para presentar en K.A CONCEPT STORE, su galería de arte ubicada en el corazón del distrito barranquino.

Desde septiembre de este año, ella y Jacques Burga vienen trabajando conjuntamente para hacer realidad esta muestra que destaca a talentos emergentes nacidos en Perú. “Yo ya sabía que en diciembre iba a estar en Lima así que fui avanzando con algunas fotos en París y ya aquí complete las que tenía pendientes”.

Retratos peruanos más allá de los rostros

El trabajo artístico final presenta distintas perspectivas por lo que el espacio donde las fotografías son exhibidas ha sido aprovechado al máximo. Con todos los retratos colgando desde lo alto del techo en diferentes posiciones y alturas, la puesta en escena proyecta un ambiente sinérgico que mantiene una estética clara en cada rincón. “El juego de los espejos que planteó Jacques tenía la intención de que las personas puedan ver su reflejo e imaginar que ellos pueden ser ‘the next face’ en una exposición como esta” , explica Angela.

En la exposición que estará vigente hasta el 05 de enero del 2023, la curadora del espacio es quien se encarga de recibir a los visitantes y les da el recorrido y explicación del concepto artístico.