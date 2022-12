8 / 11

A pesar de llevarse 27 años de diferencia, Leonardo y Camila Morrone iniciaron una relación amorosa por allá en el 2017. Pero su aparición oficial como pareja no fue hasta tres años más tarde, cuando estuvieron juntos durante la gala de los Óscars. A pesar de que ellos trataban de llevarlo en bajo perfil, muchos aseguraban que la relación iba en serio. Pero no fue hasta dos meses después de que Camila cumpliera 25 años que la relación llegó a su fin. Las razones detrás de la ruptura son desconocidas, pero esta curiosidad solo aviva la teoría de que Leonardo no sale con chicas que tengan más de 25 años, un patrón que se repitió en numerosas ocasiones con sus jóvenes parejas anteriores. (Foto: Backgrid)