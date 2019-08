FIL Lima 2019: conoce a Andrea Izquierdo, la booktuber española que lee 200 libros al año

Tiene tan solo 23 años. Sin embargo, a su corta edad, Andrea Izquierdo ha conseguido cosas que muchos aún anhelan: tiene un emprendimiento exitoso, cinco libros publicados, una carrera terminada y un trabajo estable. Su vida parece estar viento en popa, una novela con final feliz. Aunque para ella, aún no es suficiente.

Más conocida como 'Andreo Rowling' en redes sociales, la joven española inició su canal literario en YouTube en el año 2014, con el único fin de encontrar personas que amen la lectura tanto como ella. Para ese entonces, llevaba muchos años leyendo y escribiendo sus propios cuentos y novelas, pero nunca había podido compartirlo con nadie de su entorno. Así empezó todo.

Cinco años después, Andrea cuenta con más de 160 mil suscriptores en YouTube, 61 mil en Instagram y otros 11 mil en Facebook. La joven, que es considerada una de las booktubers más reconocidas de todo España, ha publicado cinco libros propios, ha dictado cientos de charlas sobre lectura y escritura en las universidades; y hasta ha encabezado numerosas firmas de libros.

Hace algunos días, llegó a Lima para participar del encuentro de booktubers en la FIL Lima 2019. En la previa, conversamos con ella sobre su futuro como escritora, su pasión por la lectura y su vida bajo el título de influencer.

Andreo Rowling es tu nombre en la redes. ¿Eres muy fanática de la saga británica?

Sí, de hecho el nombre en parte viene de ahí. Elegí ‘Andreo’ porque mis amigas me llamaban así de broma y ‘Rowling’ porque no quería poner mi apellido, entonces elegí el de mi autora favorita: JK Rowling. Cuando tenía 7 años mi madre compró todos los libros de Harry Potter y entonces me los dio para que también los lea.



¿Fue allí cuando empezaste a leer?

No, en realidad fue antes. Desde pequeña leía cuentos. En España, estaban de moda los de ‘Kika Superbruja’ o los de ‘El equipo tigre', pero realmente el hábito lector lo adquirí con la saga de libros de Harry Potter. Además, en mi familia son todos muy lectores. Cuando voy a dar charlas en institutos o universidades, siempre los padres me preguntan cómo lograr que sus hijos lean y siempre respondo lo mismo: es muy importante que cuando los hijos lleguen a casa, vean a sus padres leyendo en lugar de viendo la televisión. Los chicos aprenden del ejemplo.

Eres booktuber, escritora y trabajas en una editorial...¿cuántos libros crees que has leído en toda tu vida?

Uff, no lo sé. Es verdad que cuento los libros que leo al año. Entre los que leo por placer, estudios y trabajo…al año pueden ser fácilmente 200 libros.

De todos ellos, si tuvieras que elegir tu favorito, ¿cual sería?

Hay un libro que me gusta mucho que se llama “Todo, todo” de Nicola Yoon. Me gusta mucho porque, además que la historia es muy original- trata de una niña burbuja que no puede salir al exterior por su enfermedad-, el formato es muy entretenido. Un capítulo es contado en narrativa normal, el siguiente es un extracto de un email, otro es de un diario, el siguiente es una ilustración…entonces es una forma muy diferente a lo que estaba acostumbrada a leer.

Además de leer, te gusta escribir. ¿Cuándo y cómo empezaste?

Desde pequeña escribía cuentos. Empecé a los nueves años. De hecho, los escribía en cualquier momento. Eran sencillos y normalmente eran extensiones de historias que leía. Por ejemplo, si leía un cuento que no me gustaba como terminaba, le escribía un final alternativo (ríe). Recuerdo que cuando tenía 13 años, en clase de lengua, el profesor me pilló escribiendo y entonces cogió mi hoja, la rompió y la tiró por la ventana. Esa anécdota me marcó mucho, pero en el buen sentido: me dio ganas de escribir aún más. Allí fue cuando decidí escribir más allá del fan fiction.

Hoy cuentas con cinco libros publicados: "Otoño en Londres", "Invierno en Las Vegas", "Primavera en Tokio", "Escape: las siete pociones" y "Mi otra mitad". ¿Cómo fue la experiencia de escribir tu primer libro?

Es un proceso muy difícil. Es muy fácil empezar, pero realmente la complejidad de crear una historia y saber cómo organizarla para que el lector vaya recibiendo la información en las dosis correctas, es muy complicado. En mi caso, el problema que tenía era que empezaba muy bien, pero terminar el libro era una tarea prácticamente imposible. Cuando logré terminar mi primer libro, lo mandé a cinco editoriales y todas estuvieron interesadas. Fue un sentimiento espectacular.

Publicar libros es un desafío. Sin embargo, ahora se ve un gran apoyo por parte de las editoriales hacia libros escritos por youtubers e influencers, lo que ha despertado muchas críticas entre la comunidad literaria. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿crees que es un tema de talento o fama?



Desde mi punto de vista, hay un poco de todo. Es cierto que ahora hay muchos libros de youtubers que son muy malos. He leído varios que no me han gustado, pero también he encontrado auténticas joyas escritas por personas que se dedican a YouTube. Por ejemplo, ese es el caso de Albanta San Román, quien ha escrito un poemario feminista muy interesante. Ese libro me ha marcado mucho. Y así hay muchos ejemplos. Obviamente es verdad que tener el canal de YouTube ayuda a que haya un interés superior por parte de la editorial, pero creo que al final el lector es soberano. Es él quien va a elegir si el libro está bien o no. Además, esto está dando la oportunidad, desde el punto de vista económico, a que muchos libros que tal vez jamás verían la luz, porque no hay presupuesto, se puedan publicar. Ahora que trabajo en una editorial, veo esto muy de cerca. Es cierto que se publica a muchos youtubers pero luego todo este beneficio económico se destina a la publicación de escritores independientes. Es un círculo.



Hablemos sobre tu vida en las redes sociales, ¿cuándo y por qué empezaste en YouTube?

Bueno, siempre he sido una persona que lee mucho. Cuando era niña, nadie a mi alrededor leía y era muy frustrante porque no tenía con quién comentar mis libros. No fue hasta el 2014, que estaba viendo en YouTube el tráiler de ‘Bajo la misma estrella’, que me salió en videos recomendados un clip de un booktuber hablando del libro de la película. De pronto, conocí este mundo del que no sabía nada. Y ahí fue cuando me animé. Abrí mi canal menos de 48 horas después. Más que nada lo hice para conocer personas que le gustaban lo mismo que a mi.

¿Recuerdas cuál fue tu primer video?

Sí, fue una reseña de un libro. Pero como era nueva, en el video conté todo sobre el libro…con el final incluido. Fue una manera muy rápida de aprender cómo funcionaba el mundo de booktube, porque inmediatamente recibí muchos comentarios negativos. La gente estaba muy enfadada porque les había arruinado el libro (ríe).

¿Qué es lo más gratificante de ser booktuber?

Conocer a las personas que están al otro lado de la pantalla. Es muy complicado asimilar cómo haces un video, lo publicas en internet y ya no puedes disfrutar de lo que hay al otro lado. Es decir, puedes ver cómo suben las visitas pero es algo muy superficial. Entonces, cuando llegas a conocer a la gente que ve tus videos es lo más bonito. Por ejemplo ahora que estoy en la FIL de Lima y tendré una firma de libros.

Sobre el futuro, ¿qué proyectos nuevos tienes en mente?

Este año sale mi sexto libro, es el cuarto de la saga. Además, estoy trabajando en un nuevo proyecto que es muy importante para mí porque parte de una idea que tuve hace mucho tiempo, cuando tenía 16 años. Es el proyecto “Dragón”. Estoy escribiendo el primer libro, pero mi intención es que sean varios. Una nueva saga. Lo único que puedo contar es que se ambienta en Nueva York y trata de un mundo mágico.

Sobre la FIL Lima 2019

Andrea Izquierdo llega a la FIL Lima 2019 para formar parte del II Encuentro Internacional de Booktubers. Además, participará de diversas charlas y tendrá una firma de sus libros. Puedes encontrar todos sus libros en el stand número 37, de la editorial Heraldos negros.