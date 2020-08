Breve lista de todas las cosas que extraño, más de 130 días sin fútbol, del fútbol:

-Recibir el WhastApp de mi padre, preguntándome a qué hora es el partido de su equipo y si ya imprimí las entradas. Y que me quede tranquilo, que él lleva sencillo.

-Meterme a Twitter a descubrir que cada vez hay más entrenadores en potencia.

-Chatear con mis hermanos sobre a qué hora nos juntamos para la eterna cábala del cebiche en Flora Tristán, los chifles al costado de la Rockola o la cuadra exacta de la avenida Arequipa en la que, por fin, nos encontraremos. Me resisto a creer que ahora, en lugar de darles un beso, tenga que chocar con ellos los codos.

-Usar las mismas zapatillas grises, el mismo jean gastado, la misma camiseta alterna que se ha hecho uniforme, hasta el día en que volvamos a salir campeones. Antes de pisar la calle, cerrar los ojos tres veces, bajar por las escaleras de madera y no por el ascensor y comprar el mismo chicle en la misma señora de la esquina. Pose, cábala, rutina. Lo que quieran.

-Preguntarle a mi hijo si va a la cancha conmigo o prefiere quedarse a jugar Brawl Star y recibir de respuesta cada vez con más seguridad: “Vamos al estadio, viejo”. Porque ya me dice viejo.

-Esperar que el muchacho de la reserva juegue unos minutos, que el técnico no se equivoque y que el delantero no falle, cosa que mi semana es menos impaciente y cardíaca, hasta la revancha.

-Comprar El Bocón, Líbero y Todo Sport, muy temprano, aunque recién haya podido dormir a la medianoche, luego de ver Teledeportes, Fútbol en América, Después de Todo y Todo Fútbol, para saber cuál cámara -muy probablemente la de Perleche- grabó el mejor ambiental de la fecha. Esa es la música del fútbol.

-Abrazar, claro que abrazar. Qué demonio castigo para el fútbol será no poder abrazar.

Es mi lista. Intuyo que, con matices, se parece a todo lo que las 12 periodistas deportivas de prensa, radio y TV han extrañado, también, y que ahora cuentan en esta nota, con más autoridad que yo, sobre este tiempo sin fútbol profesional, la etapa de protocolos de seguridad por el coronavirus y su esperado regreso.

MIRA TAMBIÉN: Luis Reyna y los detalles secretos de cómo se preparó la implacable marca a Maradona en 1985

Daniella Fernández

Conductora Zona Mixta Movistar Deportes

Lo que más se extraña del fútbol peruano es, en mi caso, analizar los partidos, sistemas de juego y ver nuevos jugadores, técnicos y propuestas. ¿Cómo veo la vuelta? Dos equipos grandes cambiaron de técnico durante la pandemia. Universitario: se fue Gregorio Pérez, que tuvo un buen inicio con la U. Y llego el argentino Ángel Comizzo. Será interesante ver qué propuesta tendrá el equipo crema. Alianza Lima: se fue Pablo Bengoechea y llego el chileno Mario Salas, además del delantero Patricio Rubio. Salas fue campeón con Sporting Cristal y veremos si con Alianza puede conseguir lo mismo.

Se extraña el fútbol peruano, pues además del juego en sí. Es tener tema de conversación sobre lo sucedido en la fecha anterior y saber que verás rodar el balón en el rectángulo verde que tanto queremos todos los fines de semana. El fútbol entretiene y hoy, los que amamos el deporte es una pequeña cuota de normalidad.

Margarita Rivera

Periodista deportiva Elpoli.pe

Pienso que lo mejor de la Liga 1 de este año es que los equipos han seguido mostrando nuevos valores y que, aún con las deficiencias organizativas que tiene, permite mostrar a los futbolistas peruanos. Se extraña la competencia, sin duda. No obstante, creo que este año se debe realizar con muchas precauciones priorizando la salud de los protagonistas.

Talía Azcárate

Futbolista y periodista deportiva DirecTV

Extraño una barbaridad sentarme los fines de semana a ver los partidos, para luego poder debatir en el canal. Ir a la cancha. El estadio lleno, la gente con ilusión de ver a su equipo. Extraño las cosas simples, que quizás antes no le dábamos la importancia debida. Esta coyuntura implica un replanteo absoluto. Por ejemplo, tener que hacer el programa de casa es un reto. Extraño el estudio y la tranquilidad que eso implica. ¡Ahora a mi familia casi que tengo que encerrarla para que no hagan bulla cuando estoy en vivo! Va a ser un descafeinado total ver los estadios sin público, pero es lo que corresponde. La salud siempre será una prioridad.

Alexandra Hörler

Periodista deportiva

Se sentían tan raros los fines de semana sin tener a manos la programación del fin de semana, el fútbol internacional y luego ver la fecha local: la he extrañado mucho. Esa ansiedad previa de quién tiene más opciones, quién ganará la fecha, o hacer una polla con los amigos. A quienes amamos el fútbol entendemos que no es solo ir al estadio o verlo por la TV. Para nosotros es magia. ¿Los equipos? Es complicado, son muchos meses de para. No es lo mismo entrenar en casa que con tus compañeros, es diferente el estado físico; y está la situación del COVID-19 en el país: los clubes de provincia tienen que mover logística para estar en Lima. Binacional, si no me equivoco, llega un día antes de la fecha. Eso me preocupa. O la ‘U', que no se entiende lo que pasa allí. Lamento mucho lo que ocurre en ese club, vergüenza ajena lo que pasa con ambas administraciones: es increíble que Universitario no pueda entrenar en Campo Mar. Alianza Lima tiene otra propuesta: no me lo imagino a Mario Salas reventando balones al 9. Va a cambiar la idea y seguro que va a generar mucha expectativa.

Chicos, les comparto este especial con lo mejor de los #JuegosPanamericanos en su aniversario. Feliz aniversario, Lima19. Y muy feliz aniversario mi @PanamSports https://t.co/87i2s0mtTq — Alexandra Hörler (@alexandrahorler) July 26, 2020

Solange Soto

Periodista deportiva Diario El Comercio

Desde que volvió el fútbol en las ligas internacionales tras la pandemia del Covid-19 esperaba con ansias el retorno del llamado “campeonato más duro”. Nuestra Liga 1. Estos meses sin el campeonato peruano hizo que extrañara minuto a minuto los aguerridos encuentros que se veían todos los fines de semana. Ahora que todos los duelos se disputarán en Lima será, a su manera, más competitiva por la mirada de Ricardo Gareca y su comando técnico ante una nueva lista de convocados para la Selección. Este 7 de agosto diré ¡”Era hoy, era hoy”!

Milena Merino

Periodista y conductora GOL Perú

Vuelve la Liga 1 Movistar por fin y así el fútbol peruano. Si bien desde hace semanas hemos podido ver partidos de ligas de otros países, la vuelta de nuestro fútbol es especial y emocionante, ya que con todos los cambios en la organización, las prisas y el caldendario apretado, la paridad entre equipos vuelve nuestro torneo indescifrable y muy sorpresivo. Una de las características del fútbol peruano es la variedad geografía de las sedes dónde se juegan los partidos y por la coyuntura, ahora todo se jugará en Lima. Esto podría ser una desventaja deportiva para clubes de provincia, pero por otro lado, nos permitirá ver una competencia en igualdad de condiciones y sin excusas, ya que todos los clubes jugarán partidos en buenos campos y esto podría generar encuentro de mayor ritmo y nivel. Otro punto a favor es que la liga peruana será una de las que volverán más rápido y esto podría ser una ventaja para los clubes peruanos que juegan en Copa Libertadores y hasta para la selección, ya que los jugadores del medio local ya están en actividad y en breve comenzarán la competencia oficial.

Luccina Aparicio

Futbolista y periodista deportiva ESPN

El regreso del fútbol peruano trae un sentimiento especial, sobretodo por la actual situación que atraviesa el país. Una de las cosas que más extraño es sin duda ir a la cancha, va a ser difícil no poder estar por lo menos en estas primeras semanas, el público es parte de nuestra cultura futbolera y el no contar con ellos creo que es lo que más afecta. Sabemos que hay que ser responsables, cumplir con los protocolos dados por el gobierno y tratar de regresar de a pocos. Este 7 de agosto quedará en la historia y será importante porque creo que para quienes vivimos de esta profesión necesitamos respirar fútbol todos los días, espero que sea de la mejor manera.

Andrea Vela

Periodista deportiva Movistar Deportes

No será la liga más competitiva o atractiva, pero cómo se hizo extrañar nuestra Liga1 Movistar, tan nuestra… Mis fines de semana volverán a acomodarse a la programación de los partidos y los domingos volveré a acostarme revisando las polémicas y escuchando las repercusiones en los programas deportivos. Y a esto se le suma un nuevo atractivo: que más jugadores locales buscarán lucirse por la intención manifiesta de Ricardo Gareca de observarlos, pensando en el inicio de las clasificatorias. ¡Que sea el 07 pero ya!

¿Qué se le viene al fútbol femenino? Imperdible 🔥🔥 https://t.co/ZAWNWJz6nG — Andrea Vela Benavides (@andreavelab) June 29, 2020

Valeria Sánchez

Periodista deportiva El Bocón

Después del triunfo en la ‘U’ en el clásico en marzo, muchos nos quedamos con ganas de ver más del Apertura. Luego cayó de golpe esta cuarentena eterna. Cuesta solo mencionar la cantidad de tiempo que ha pasado. Cinco meses después vuelve el torneo local y la verdad es que se extrañó hasta lo más mínimo: canchas, hinchas en provincia, declaraciones polémicas y hasta los famosos -e imperdonables- errores arbitrales.

Hoy y siempre, los ojos estarán puestos en los tres equipos más representativos del país. La ‘U’ -una vez más- con Ángel Comizzo con poco margen de error por los problemas administrativos. Alianza con el debut de Mario Salas confiando que el cambio de timón les dé protagonismo. Y ojo con Cristal que tiene a Mosquera, quien termina formando equipos que llegan a pelear finales.

Vanessa Herrera

Periodista deportiva Movistar Deportes

Sonará, tal vez, entre los que estamos inmersos en este mundo, una frase muy repetitiva: “El fútbol es lo más importante, de lo menos importante”. Por lo menos a mí, no me quedan dudas. Y si hay algo que pudo atenuar un poco el dolor que ha generado este virus, es la pasión que solo la regala el deporte. Lo vivimos en la época en que El Fenómeno del Niño azotó nuestras costas. Tengo recuerdos nítidos de aquel duelo Perú vs. Uruguay por Eliminatorias y cómo aquella victoria en el Estadio Nacional, nos unió e hizo olvidar un poco ese mal momento. Siento que ahora, marcando distancias, también hubiese pasado lo mismo con la presencia del fútbol y el deporte en sí. No hay nada que genere más pasión que el balompié, y ese, para mí, es el mayor regalo que nos puede dar la Liga 1 Movistar. Cómo no extrañar esos abrazos en la tribuna, cómo no recordar que se nos puede caer el mundo, pero si se da ese gol que tanto esperamos, todo puede ser mejor. Vibrar con cada pitazo, sentir la energía del hincha ferviente, disfrutar al ver la satisfacción de los deportistas tras una victoria, y complacernos con ver los estadios llenos, es todo lo que extrañamos. Ahora, es importante que sepamos que no hay nada más importante que la salud. Hemos esperado tanto para el regreso del fútbol, y a la fecha, estamos solo a días de que vuelva. Sigamos siendo pacientes, llegará el momento de pisar todos juntos la cancha, y ahí, cuando todo haya pasado, llenemos estadios, alentemos como nunca y que esto sea una constante, olvidémonos de la violencia y démonos juntos ese abrazo de gol que tanto hemos esperado.

Andrea Closa

Periodista deportiva RPP Deportes

Aunque el fútbol en otras partes del mundo empezó con anticipación, como para distraernos a quienes siempre queremos ver la pelota en la cancha, el torneo peruano y sus incidencias se hacían extrañar. De todas formas, no esperaba que vuelva tan rápido, por lo que mi mayor expectativa es que los equipos cumplan los protocolos y se anteponga siempre la salud. Nuestro campeonato, tan particular por sus distintos climas y alturas, no será el mismo esta temporada. Y esa, quizá, sea la mayor incógnita: ¿habrá paridad jugando todos en Lima, aun sin ser de Lima? Alianza Universidad, por ejemplo, que parecía inamovible de la punta, ya no tendrá a Huánuco como aliado. Y quizá podamos ver el verdadero nivel en el llano, sí, pero, más allá de que la situación nos obliga a ello, jugar fuera de casa será, para algunos, una clara desventaja.

Conversamos con el abogado de Embajadur. En esta nota, todo sobre el proyecto de cuatro exjugadores de la U (Rainer, Galván, Orejuela y Miguel Torres) que tiene como objetivo comprar la deuda concursal del club. 👇🏼https://t.co/sHXCeXMnpv — Andrea Closa (@andrea_closa) July 29, 2020

Pamela Ríos Calmet

Periodista Zona Deportiva El Comercio

Como periodista deportiva, lo que más he extrañado es el día a día del fútbol: las comisiones, los entrenamientos, los partidos del fin de semana, las declaraciones y el acontecer diario de los equipos. Durante esta paralización, ver partidos pasados por televisión o consumir fútbol internacional -que dicho sea de pasó volvió recién en mayo con la Bundesliga- no es lo mismo. No te da la misma emoción, y no solo por el trabajo, sino porque no hay ese debate que muchas veces se genera con los amigos o la familia a causa de los errores arbitrales o los resultados de su equipo favorito. Además, luego de todo lo ocurrido en las 6 primeras fechas, creo que todos nos quedamos con ganas de ver más del Torneo Apertura, que ya venía dando muchas sorpresas. Ahora, a una semana del inicio creo que aún todos los puntos no están totalmente claros, pero espero que todo se desarrolle de la mejor manera por el bien de todos los que están insertados en el mundo del fútbol. Y para que, nuevamente, todos los amantes de este deporte podamos disfrutar a través de nuestras pantallas.

Gregorio Pérez, un maestro con todas sus letras. Un hombre digno de llamarse caballero.



Entrevista que le realicé al ex técnico de Universitario de Deportes para @dt_elcomercio https://t.co/yjygLFxyEO — Pamela Ríos Calmet (@Pame_RiosCalmet) July 30, 2020

MIRA LA FECHA AQUÍ:

¡La espera terminó! 🔥



Esta es la programación de los partidos de la Fecha 7-Fase 1 de la #Liga1Movistar 2020.



¿Cuál es el duelo que más esperabas? 🤤⚽ pic.twitter.com/rqb8JEOj6n — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) July 30, 2020