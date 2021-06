La maestra artesana cusqueña Genoveva Núñez Herrera fue reconocida por sus más de 40 años de trayectoria con el “Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana 2020”. La entidad encargada de entregar este reconocimiento fue el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

De esta forma, Genoveva Núñez se suma al selecto grupo de 36 artesanos reconocidos como “Amautas”, entre los cuales es la séptima mujer en lograr este título.

Inicio y desarrollo de su labor artesana

La reconocida maestra artesana contó hace unos años cómo conoció el mundo de la imaginería y los retablos. Fue cuando buscaba algo en qué ocupar su tiempo, tras lograr que su único hijo se gradúe en la UNMSM.

En los años 80 se mudó al distrito de Chaclacayo donde se inscribió en el Centro de Capacitación Artesanal y conoció, por obra del destino, a su mentor y futuro esposo: Jesús Urbano Rojas.

“Eran las siete y media de la mañana y yo bajaba de mi casa al taller de artesanías. Don Jesús estaba sentado en un banco, mirando hacia las palomas. Así no más no me gustaba hablar a la gente, pero le vi al señor Jesús y le dije: ¿Por qué está usted triste?...”, contó Genoveva acerca del encuentro que le cambió la vida y terminó plasmando en uno de sus trabajos.

De ahí en adelante, Doña Genoveva volcó cada historia de su niñez y sus costumbres en las figuritas de los retablos , para las cuales usa pasta de papa con yeso.

En 2014, tras el deceso de su esposo, ella continuó con la tradición. Y no ha parado: realizó exposiciones en todo el país, fue docente en talleres y cursos, y ponente en seminarios sobre arte. Además, en 2018 ganó la medalla “Joaquín López Antay“, otorgada por el Mincetur y el Congreso de la República.

Premio a más de 40 años de trayectoria

En la premiación del Mincetur, la titular de la institución Claudia Cornejo resaltó la labor de la maestra: “Este premio reconoce los casi 40 años de trayectoria de Genoveva Núñez que, junto a su esposo el maestro Jesús Urbano Rojas, pusieron en valor el retablo ayacuchano. En estos años, además de maravillosos trabajos, nos ha mostrado, a través de sus enseñanzas, su compromiso para preservar el patrimonio cultural peruano”, sostuvo.

Cabe resaltar que el “Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana” se realiza desde el año 2000 y es organizado por la Dirección General de Artesanía (DGA) del Mincetur. Los ganadores superan un arduo proceso de evaluación a cargo de un destacado jurado calificador.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Cultura prevé reabrir el Gran Teatro Nacional a partir del 8 de julio