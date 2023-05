Si hay alguien ha sabido ganarse reconocimiento dentro del mundo del cine, es George Clooney. El actor, que cuenta con millones de fans alrededor del mundo, es una estrella por excelencia, y aunque antes de llegar a donde está hoy en día tocó muchas puertas, no fue hasta que se le presentó la oportunidad de actuar en la serie médica, “ER Emergencias”, que realmente saltó al estrellato. El ganador al premio Óscar a mejor actor de reparto por la película “Syriana” está de celebración hoy, y por ello te traemos un recuento de los filmes en los que nos hizo suspirar y que, si no los has visto, es el momento perfecto para hacerlo.

Michael Clayton

Una película que pone entre la espada y la pared al personaje que interpreta el actor. Michael Clayton (George Clooney) trabaja en un bufete muy importante en Nueva York, es el personaje que todos necesitan ya que siempre hace las cosas sin preguntar. Sin embargo, todo cambia cuando su mejor amigo, Arthur (Tom Wilkinson) descubre que una compañía para la que habían trabajado muchos años desarrolló un producto que intoxicó a cientos de granjeros, ya que su actitud se volvió perjudicial para todos. La combinación perfecta entre drama y suspenso que no te puedes perder.

Michael Clayton se estrenó en el año 2007. (Foto: BBC)

Los descendientes

Este melodrama, que fue nominada a los premios Óscar por mejor guion adaptado, cuenta la historia de Matt King (George Clooney), un hombre casado con dos hijas que tiene que replantearse su vida luego de que su esposa sufriera un accidente en un barco. Con la encrucijada de si vender las tierras de la familia, Matt se entera de que su esposa le fue infiel y decide ir en busca de su amante. El protagonista emprende un viaje que dejará sorprendido a más de uno.

George Clooney comparte pantalla en esta película con Shailene Woodley y Judy Greer. (Foto: Filmaffinity)

Gravedad

Este drama protagonizado por los dos ganadores de la academia, Sandra Bullock y George, nos lleva al espacio para vivir a flor de piel un drama inigualable. La ingeniera Ryan Stone (Sandra Bullock) y el astronauta Matt Kowalsky (George Clooney) tienen una misión en un transbordador; sin embargo, en uno de los viajes espaciales de rutina este último se rompe y deja a los protagonistas completamente solos en el espacio. Ambos deben buscar la manera de regresar a casa, ya que han perdido cualquier vínculo con la tierra y poco a poco se les va acabando el oxígeno, ¿lograrán salir con vida? Sin duda, un thriller que no puedes dejar de ver.

Julia Robert y George Clooney nos pondrán la piel de gallina con esta película Interespacial. (Foto: La Vanguardia)

La gran estafa

Esta película llena de comedia, acción y suspenso cuenta la historia de Danny Ocean (George Clooney), un ladrón que acaba de salir de prisión y que planea dar el golpe más grande de su vida. Por ello, busca a Rusty Ryan (Brad Pitt), a quién le propondrá robar, al mismo tiempo, todo el dinero de tres casinos de Las Vegas, para lograr su objetivo reúnen a un grupo de 10 personas con quienes vivirán una divertida aventura.

Si quieres divertirte un rato, la gran estafa es una gran opción. (Foto: HBO Max)

Pasaje al paraíso

George Clooney y Julia Roberts protagonizan esta divertida comedia que es imposible no disfrutar. Georgia (Julia) y David Cotton (George) son dos ex esposos que llevan una terrible relación. Ambos tienen una hija, quien en su viaje de fin de carrera a Bali se enamora repentinamente y decide casarse con su amor de verano. Georgia y David se ponen de acuerdo en detener esa boda, ya que no quieren que su hija cometa el mismo error que ellos al casarse. Pasaje al paraíso es una película llena de emociones y risas, además es la última película en la que ha actuado el galardonado artista, que, sin duda, con el papel que interpreta le robará suspiros a más de uno.