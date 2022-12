Que está peleada con la familia de Cristiano Ronaldo (y hasta con el mismo Cristiano), que ignora a su hermana que le pide dinero, que sus tíos la odian, que la comparan con Antonella Roccuzzo, que se peleó con Rosalía… en fin. Muchos son los rumores que empezaron a correr en torno a una Georgina que, cansada de todo lo que se dice sobre ella, esta vez decidió quitarse las joyas, los zapatos de lujo y soltarse la poderosa melena para sincerarse en una reveladora entrevista con Elle España.

“Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira ”, revela contundentemente Georgina.

¿Por qué odian a Georgina?

Tal vez, podríamos estar hablando de un amor-odio traducido en… ¿envidia?. Sean cuales sean las razones, Georgina reveló en dicha entrevista que quienes más la atacan por redes sociales son las mujeres. “Somos las más críticas con nosotras mismas. Nos gusta gritar que somos abanderadas de la causa, pero si te metes en mi Instagram, el 95 por ciento de las críticas que recibo a cada paso que doy proceden de mujeres ”, afirma.

Y es que desde que Georgina se convirtió en la nueva Cenicienta, los conflictos mediáticos empezaron a ser pan de cada día. En especial, a raíz del lanzamiento de su serie en Netflix, donde se consolidó la inalcanzable imagen que todo el mundo ahora tiene de ella: una mujer de lujos, jets privados y muchos millones. Algo que hizo que se ganara el apodo (o sentencia) de ser una soberbia cazafortunas.

¿Qué dice Georgina frente a las críticas?

A pesar de todo, Georgina siempre se mantuvo en silencio… hasta hoy. “ Si yo fuera otra persona y leyera todo lo que publica sobre mí, con distancia, también me caería mal… ¡Pero yo no soy así! ”, revela. Es más, afirma que incluso extraña la libertad y tranquilidad que le daba el anonimato antes de conocer a Ronaldo. “Muchas veces se lo digo a mis amigos. ‘Qué suerte tenéis, que estáis tranquilos en casa’...”, cuenta.

‘Gio’, como la llaman sus amigos, está orgullosa de la persona que es y no duda en exponer públicamente los contras y pros de convertirse en la empresaria, modelo, influencer, mamá y novia que es ahora.

“La fama me ha privado de la libertad que con el anonimato tenía, pero también me ha dado cosas que nunca hubiera podido conseguir sin ella… alfombras internacionales, portadas de revista, campañas… Es un sueño hecho realidad. Pero la vida me ha enseñado a adaptarme a cada momento y a cada situación y a no olvidar de dónde vengo ni de a dónde voy”, afirma. “Sí, soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente –y muchas de ellas mujeres–, lo utilice de manera despectiva. Claramente mi relación con él ha permitido que cumpla muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerle, he puesto la misma pasión en todo lo que he hecho … Siendo limpiadora, dependienta o modelo”, añade.

¿Por qué el 2022 fue el año más difícil para Georgina?

En esta íntima entrevista, Georgina reveló que este año fue increíblemente duro para ella. Más allá de las críticas, los rumores y la exhaustiva vida como influencer; tuvo que hacerle frente a uno de los momentos más difíciles en su vida: la pérdida de uno de sus hijos durante su embarazo gemelar.

“Este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida”, cuenta. Pero a pesar de todo y para bien, entre tanta tristeza también nació la alegría al lado de su pequeña Bella Esmeralda. Así que este año 2022 lo termina una Georgina distinta a la que lo empezó, quizás, con más sabiduría y experiencias que, tal vez por un momento, se parece más a nosotros de lo que creemos.