Desde la primera temporada de su reality en Netflix nos había quedado claro que Georgina Rodriguez es una mujer de lujos. No solo por el espectacular vestidor repleto de ropa, joyas, bolsos, zapatos y demás exclusivas piezas de diseñador; sino también por su debilidad por las compras que la lleva a gastar miles de dólares en un día de shopping cualquiera. Tras el estreno de la segunda temporada de “Soy Georgina”, la novia de Cristiano Ronaldo reveló a cuánto asciende la cuantiosa cifra.

La moda de lujo es parte de la identidad de Georgina Rodriguez. Así lo pudimos comprobar en un episodio de la segunda temporada donde la española aprovechó sus vacaciones en Cerdeña para disfrutar de un día de compras junto a sus amigos.

¿Cuánto dinero gasta Georgina cuando va de compras?

En el mencionado episodio, la popular influencer llegó a una tienda con la intención de comprar un atuendo de playa, pero terminó comprando media tienda. “Fui a comprar un modelito para la playa y, al final, me llevé media tienda… Que me digan ahora cuánto es la broma”, menciona Gio.

Luego de chequear toda la tienda y elegir las múltiples cosas que quería comprar para ella y Cristiano, Georgina se dirigió a la caja para pagar, donde antes de conocer la cifra total acudió a sus amigos para que intenten adivinar cuánto le iba a costar la ‘broma’, como ella lo llama. El precio final, sin embargo, ascendió a 27 515 euros luego de sumar los diversos vestidos, las camisas y uno que otro detalle para el padre de sus hijos.

(Foto: Netflix)

“Cuando ella va de compras no hay límite. Puede tener todo lo que quiera”, menciona su amiga Mamen Morales. “O no compra nada o lo compra todo, no tiene término medio”, asegura el periodista Iván García, quien también forma parte de “Las Queridas”, el popular grupo de amigos de Georgina.

Luego de gastarse miles de euros en tan solo un momento, su amigo Iván le comenta “¡Te ha salido más barato de lo que pensabas!”, ya que al final Gio termina devolviendo algunas de las cosas que compró. Algo usual en la modelo, quien tiene la costumbre de comprar todo lo que le gusta para probárselo en casa con tranquilidad. Acto que termina elevando el precio de sus compras, aunque luego termine devolviendo lo que no le gustó.

Georgina regala bolsos de lujo a sus amigas

Tras el exitoso estreno de la segunda temporada de su reality, Georgina Rodríguez no encontró mejor forma de celebrarlo que tirando la casa por la ventana con una costosa fiesta para su equipo en un restaurante en Madrid.

“Antes coleccionaba bolsos, ahora los regalo” es la nueva y evolucionada frase de la influencer que en la temporada pasada decía que dejó de vender bolsos para pasar a coleccionarlos. Fiel a su palabra, decidió regalar bolsos de Prada y Louis Vuitton como si fueran caramelos.

Según vimos en la serie, Georgina lleva a su equipo de amigas con los ojos cerrados a una sala repleta de regalos de lujo, donde los empieza a obsequiar como si fuera ‘papá Noel’, según expresó una de sus amigas en el momento. E incluso la cosa no queda ahí, pues Netflix decidió celebrar el lanzamiento de la segunda temporada sorteando bolsos exclusivos.