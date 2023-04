En el último tiempo, una de las parejas más sólidas en el mundo del deporte y entretenimiento era la conformada por Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Y hablamos en pasado, ya que según los medios de prensa de Portugal, la modelo argentina y el futbolista portugués estarían atravesando una fuerte crisis a causa de la nueva faceta de celebridad que viene mostrando ‘Gio’ tras el estreno de “Soy Georgina”, su serie producida por Netflix.

¿Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se separarán?

Fue el presentador de televisión portugués, Leo Caeiro, quien afirmó que es muy probable que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez terminen su relación. Como sabemos, Ronaldo, de 38 años, y Rodríguez, de 29, llevan siete años juntos tras conocerse en Madrid en 2016 y todos hemos sido testigos de su amor a través de publicaciones en redes sociales, apariciones en eventos públicos y por supuesto, gracias a los controversiales episodios de “Soy Georgina”.

Foto: IG @georginagio

Al parecer, el amor se habría acabado de acuerdo a varios presentadores de la televisión portuguesa. Por su parte, Daniel Nascimento brindó su veredicto sobre cómo ve el futuro de la pareja que actualmente comparte la crianza de seis hijos.

“Llevo meses diciéndolo. No les va bien y es probable que se separen. La realidad es que CR7 está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto”, sentenció. “Georgina se pasa el día en un centro comercial de Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia empieza a no hacerle gracia. Ella sólo gasta y gasta y gasta. Y lo peor de todo es que se cree a la altura de Cristiano. Se está poniendo en un pedestal y a él no le está gustando nada”, comentó el presentador.

Foto: Getty Images

Adicionalmente, el psicólogo Quintino Aries se atrevió a comentar la relación de la pareja al ser invitado al programa de televisión portugués “Noite das Estrelas”. El profesional en salud mental analizó la actitud de la pareja en las últimas semanas en actos públicos y sacó conclusiones. “El comportamiento reciente de Ronaldo demuestra dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se distancia de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más distanciado de su familia”, afirmó





La verdad es que estos comentarios no estarían muy alejados de la realidad. Recientemente, han surgido reportes desde España que afirman la existencia de problemas en la relación de la pareja. Los medios afirman que Cristiano Ronaldo se ha cansado de la actitud egoísta y egocéntrica de Georgina Rodríguez.

De hecho, esto tendría cierta validez considerando que la modelo originaria de Argentina aparece a menudo en su serie de Netflix comprando lujosos artículos de moda a precios desorbitados.

Amigo de Cristiano Ronaldo niega rumores de separación de Georgina Rodríguez

Ante los numerosos comentarios y la polémica desatada, uno de los amigos de Ronaldo defendió a la pareja afirmando que siempre les “va bien”.

“Puedo afirmar de una fuente 100% fiable que como siempre les va muy bien. Esto son sólo historias, cotilleos, inventados por gente que no soporta a Gio. Son una pareja que tiene amor para dar y regalar”, dijo Filipa Castro.