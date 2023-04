Esta segunda temporada de Soy Georgina, nos muestra una Georgina que pasa por uno de los peores momentos de su vida, pero que con la ayuda de su pareja Cristiano Ronaldo y su infaltable grupo de amigas “las queridas”, se repone y parece tener más fuerza que nunca. Pero este grupo de amigas no solo aparecen en este episodio de la temporada, sino en varios otros donde se les ve que comparten viajes, sesiones de compras, almuerzos...en fin, decenas de experiencias que demuestran los unidos que son todos como amigos. Sin embargo, es justamente este lazo de amistad el que ha generado mayor polémica durante esta temporada. Tras algunas escenas polémicas, en redes sociales los usuarios sueltan una pregunta contundente: ¿esta ‘increíble’ relación con sus amigos está realmente basada en la complicidad o en la conveniencia?

En esta nota intentamos reflexionar sobre el tema de la mano de una experta en la materia.

¿Amistad o conveniencia?

A lo largo de los episodios vemos que ‘las queridas’, son un elemento central del reality de Georgina Rodríguez. Este grupo la acompaña a todos lados, desde Mallorca a Cerdeña, se transportan en su jet privado en los viajes de regreso a casa e incluso la siguen en su glorioso día de compras. “Nosotros, ‘las queridas’, somos como una continuación de su familia”, comenta Iván, uno de los miembros del grupo, a la cámara. “Intentamos juntarnos siempre que podemos; ‘las queridas’, cumplimos un lugar muy importante, hablamos todo el día, constantemente de todo”, agrega Sofía.

Y aunque el grupo amical se muestra muy unido y rodeado de amor, hay algunas escenas que han despertado la curiosidad de los internautas. Una de las escenas más comentadas entre los espectadores es cuando Georgina le muestra su armario a dos amigas y le pide a una de ellas, Sofía, que se pruebe unas botas altas. “Necesito que los alargues un poco”, pide la modelo. “Póntelos y cena con ellos en los pies, para que estén calientes”, agrega. Sofía se encargó entonces de extender las botas de cuero de su amiga, que no le calzaban en una de sus piernas. Esta situación despertó la molestia en muchos internautas que consideraron la actitud de Georgina egocéntrica e incluso irrespetuosa. A su vez, algunos señalaron en Twitter e Instagram que la socialité debió, al menos, regalarle las botas.

“Definitivamente para hacer parte de este mundo hay que tener bastante carácter y autoestima y considero que Georgina es una mujer vanidosa, egocéntrica, también puede tener sus rasgos narcisistas ... Muchos de los “malos comentarios” son parte de su ego, parte de no sentirse pequeña al costado de estas personas, porque es un momento que ella puede brillar ya que es la personaje principal”, comenta la psicóloga Valeria de la Torre.

De la Torre menciona que estos comportamientos responden a características egocéntricas y hasta narcisistas de Georgina, sin embargo, como todo en la vida nada es blanco y negro. La experta da una segunda posibilidad: estos malos momentos podrían tratarse de una dinámica de la amistad del grupo. Una cuestión de perspectiva y de cómo se maneja el humor dentro de ‘las queridas’.

“Sabemos que en cada circulo social se maneja un humor de distintas formas, quizás me identifico más con un poco de sarcasmo o bromas tontas. Sin embargo justamente esta escena es una cuestión de perspectiva de que si realmente debería regalarle las botas. Porque al final, Georgina tiene todo el derecho de no querer regalar sus cosas. Si la modelo escoge sus amigos para permanecer dentro de ‘las queridas’, es porque realmente los quiere tener ahí, pero no nos olvidemos de que esta amiga también le puede sacar ventaja”, explica la psicóloga.

Las queridas (Foto: Netflix)

Con esto último entramos a un tercer tema: la conveniencia en este grupo de amigas. Sobre esta relación de conveniencia la psicóloga resalta que sería de ambos lados, podemos tomar el ejemplo de la misma hermana de Georgina, quien comenta que ‘las queridas’ son cruciales para sacar a la socialité de sus momentos tristes y de estrés, y ella mismo lo confirma en el reality. Por el otro lado, sus amigas reciben de ellas lujos, viajes y otros beneficios. “Esta vida de millonario me da perfectamente”, comenta Iván en uno de los episodios dando a entender que los beneficios que obtiene de Georgina le gustan y lo hacen sentir cómodo.

Por último, no hay que perder el foco en que este reality es para, además de contar la vida privada de Georgina, entretener al público y muchas veces algunas escenas e interacciones entre los personajes del reality pueden ser exageradas para mantener aquella atención.

Según la psicóloga Valeria de la Torre, “las queridas no permanecerían cerca de Georgina si fuera solamente por un tema de idoneidad, ya que si ellos solo estarían en este grupo por las facilidades que les brinda la modelo, esta relación, tarde o temprano, se rompería, porque sería una amistad basada en la falsedad”, comenta Valeria.

Más allá de analizar la relación entre “las queridas” a través de una pantalla, es importante utilizar este ejemplo para prestarle atención a las nuestras. Para ello, De la Torre comparte con nosotros cinco puntos claves para identificar las amistades sanas.

No siempre es fácil identificar cuando estamos siendo usadas por alguien en quien confiamos. Sin embargo, existen ciertas situaciones o características de la relación que son muy particulares y que nos facilitan identificar una amistad negativa o el acercamiento interesado de los demás. La experta nos comparte algunas de ellas.

Solo ves o esa amiga aparece de repente cuando necesita algo : Esta es la característica básica de una amistad falsa o interesada, ya que tu amigo solo se aparecerá cuando necesita algo de ti. Puede tratarse de cosas muy sencillas, como que le prestes un vestido, le des follow a su emprendimiento o si se puede quedar a dormir a casa porque tiene un evento más tarde, hasta situaciones más complicadas como préstamos de dinero. Desde luego que ayudar a tus amigos es una muestra de cariño y afecto, pero si te das cuenta que esta persona solo acude a ti para pedirte cosas, quizás va siendo momento de poner un límite o un final a esa situación.

Usa tu identidad o información personal en beneficio propio: Algunos falsos amigos se acercan con el único propósito de obtener datos o información sobre nosotros que puedan usar en su beneficio. Desde utilizarte por tu misma profesión o el lugar donde trabajamos o el alcance que puedas tener con un público en específico hasta obtener algunos favores en tu nombre.

Recibes negativas constantes: Si te das cuenta que tu amiga siempre se niega a ayudarte es probable que la amistad no sea tan sincera. Una amistad real es sincera y desinteresada, sin embargo, en ocasiones necesitamos de nuestros amigos. Ya sea que necesites que te escuchen, un favor o ayuda con alguna situación.

Le gusta criticarte y habla mal de ti a tus espaldas: Se mete en tu vida y opina sobre ti de forma malintencionada. Destaca tus errores, te recuerda tus fallos y te hace sentir mal.

Fíate de tu intuición

