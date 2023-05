Más de 10 años han pasado desde que vimos por última vez a Serena Van Der Woodsen, Blair Waldorf, Chuck Bass, Nate Archibald y Dan Humphrey juntos en la pantalla. Y es que el clan de los chicos del Upper East Side nos hicieron vivir una mezcla de emociones, diversión e intriga en las 6 temporadas que disfrutamos de la serie “Gossip Girl”, la cual fue una de las favoritas del público y reunió millones de fans alrededor del mundo. Fans que han estado a la espera de más episodios por muchísimo tiempo y hoy ese sueño podría hacerse realidad.

Este miércoles 17 de mayo, la cuenta oficial de Gossip Girl en Instagram ha estallado las redes al subir una publicación que nos ha dejado boquiabiertos. En esta se podía ver a todos los personajes del elenco original y un mensaje que generaba intriga sobre si existe la posibilidad de ver a Blake Lively nuevamente como Serena. “Bienvenidos de vuelta Upper East Siders. Después de un largo tiempo fuera, veo que no les ha tomado mucho tiempo volver a las andadas ”, decía la descripción de la fotografía. Cabe recalcar, que si bien es cierto la cuenta oficial del show ha estado activa, es la primera vez después de mucho tiempo que publica un contenido relacionado al cast original.

Los comentarios no tardaron en llegar y la sorpresa del público fue en aumento al igual que las impresiones que ha generado el post. “No jueguen, los demandaré por estrés emocional. ¿Esto es real? Por favor digan que sí”, “¿Qué está pasando?” Y " gracias a Dios, porque me rehúso a ver el remake”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la publicación. Recordemos que en el 2021 chica indiscreta volvió a la pantalla chica con una nueva versión y nuevos personajes, y aunque se generó una gran expectativa ante la prometedora entrega, está no tuvo el impacto que se esperaba y fue cancelada después de dos temporadas.

Lo cierto es que no se saben más detalles acerca del posible regreso de Blake Lively, Leighton Meester o Ed Westwick a la pantalla chica. Incluso hace algunos años se rumoreó sobre la posibilidad de hacer una película; sin embargo, esto no sucedió, más aún cuando salió a la luz que según fuentes cercanas a Blake, a la actriz le parecía una mala idea hacer un filme de la serie. Lo que sí no cabe duda, es que los fanáticos del mundo de los ricos de Manhattan estarían más que felices por ver una nueva entrega de Gossip Girl, ya que las 6 temporadas que duró el show no fueron suficientes para el público que la aclamó.

El reboot de Gossip Girl

En el año 2019 Gossip Girl se volvió tendencia en redes por el anuncio del lanzamiento de reboot de la serie original. Esta nueva entrega se estrenó en el streaming HBO Max en el año 2021 y generó una gran expectativa en todos los fanáticos que deseaban ver más sobre la vida de los niños ricos de Nueva York. Recordemos que la serie original se estrenó en el 2007, por lo que la nueva edición tendría varios cambios.

En el reboot se abarca la trama de una nueva generación de jóvenes privilegiados que deben hacer frente a los chismes y rumores que se generan a través de las aplicaciones móviles. Claro está que el público esperaba ver al elenco original, pero esto no se dio. “¿Cómo ha cambiado este mundo, cómo han cambiado las redes sociales y su efecto? Todas esas cosas nos permiten mirar el mundo 12 años después , en lugar de simplemente rehacer la historia”, declaró el guionista Joshua Safean a The Hollywood Reporter en el 2019.

Sin embargo, todos los esfuerzos que se hicieron para que la nueva entrega sea un hit no bastaron, ya que dos años después de su estreno ha sido cancelada. El reboot de Gossip Girl generó altas expectativas; no obstante, los fans de la serie anhelan ver nuevamente al cast original y esperamos que algún día sea una realidad.