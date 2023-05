En una entrevista reciente con The Sunday Times publicada este domingo (14), Hailey Bieber compartió sus planes en relación a formar una familia con su esposo, Justin Bieber; y también expresó sus preocupaciones acerca de las repercusiones de la fama.

Las razones detrás de la confesión de Hailey

Según la modelo, la pareja tiene en mente iniciar una familia en un futuro cercano. Sin embargo, Hailey reconoce los desafíos de criar a sus hijos bajo la mirada del público y enfrentar posibles críticas negativas.

“Tengo muchas ganas de tener hijos, pero me da miedo”, confesó la modelo. “Es suficiente que la gente diga algo sobre mi esposo o mis amigos. No me puedo imaginar tener que confrontar a la gente diciendo cosas sobre un niño. Solo podemos hacer lo mejor que podamos para crearlos. Mientras se sientan amados y seguros”, añadió Hailey. Durante la entrevista, la modelo también confesó que incluso ya lloró pensando en el tema “¡literalmente lloro por esto todo el tiempo!”.

Durante todo el tiempo que han estado juntos, Hailey y Justin han experimentado una gran cantidad de hostigamiento por parte de los medios de comunicación, lo que hace comprensible que la pareja tenga cierto temor a tener un hijo en este momento.

A pesar de esto, durante la entrevista con The Times, la modelo expresó su esperanza de que en los próximos cinco años se conviertan en padres. “A veces tengo estos pensamientos profundos de ‘solo tenemos una oportunidad en la vida’, así que se trata de hacer todo lo posible para absorberlo y disfrutarlo y amar a mi gente y lo que hago. Eso es lo que es realmente importante para mí”, dijo la modelo.

Los rumores sobre un posible embarazo entre Justin y Hailey Bieber

Hailey y Justin Bieber tuvieron una breve relación sentimental entre diciembre de 2015 y enero de 2016, pero finalmente se reconciliaron en junio de 2018. Fue en ese mismo año cuando decidieron dar el gran paso y oficializar el matrimonio.

A pesar de abordar el tema del embarazo de manera transparente, la modelo ha sido objeto de diferentes rumores acerca de una posible gestación. Hailey Bieber ha dejado en claro repetidamente y de forma contundente que desmiente rotundamente esos rumores: “Por favor, déjenme en paz”, ha escrito en varias ocasiones en su cuenta de Instagram.

En 2020, Justin Bieber dio una entrevista para el programa “The Ellen DeGeneres Show” y mencionó que se sentía feliz en dejar que Hailey decida el mejor momento para tener hijos. “Todavía no estaba lista”. “Me encantaría tener una pequeña tribu. Pero, sí, es su cuerpo y lo que quiera hacer... Creo que Hailey todavía tiene algunas cosas que quiere lograr como mujer, y eso está bien, dijo Justin en ese entonces.

Después de un tiempo, en su documental “Justin Bieber: Our World”, el cantante expresó su deseo de comenzar a intentarlo con su esposa. Sin embargo, en una entrevista en el 2022, durante el lanzamiento de su marca Rhode Skin, Hailey habló sobre sus planes de formar una familia.

La modelo reveló que no tenía planes de quedar embarazada ese año. “Creo que tenía la idea arraigada en mi mente de que quería tener hijos de inmediato y a una edad muy joven. Pero luego cumplí 25 y me di cuenta de que todavía era muy, muy joven”; “Creo que sería ideal intentarlo en los próximos años. No se puede predecir cuánto tiempo llevará este proceso”, explicó Hailey Bieber en una entrevista al periódico The Wall Street Journal.