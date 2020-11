8/11

7. ¿Por qué no tiene boca? A diferencia de los mitos terroríficos que suponen que el personaje no tenía boca por un pacto demoniaco, Sanrio indica que la realidad es que Kitty White no tiene boca porque no quiere provocar una emoción específica. Si el que ve está feliz, probablemente verá que Kitty está feliz. Si se siente triste, Kitty también lo estará. (Foto: AFP)