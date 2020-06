La producción de podcasts en nuestro país va en positivo aumento. Cada vez son más los personajes conocidos, medios de comunicación, y profesionales en general que se han lanzado a la piscina para emplear esta herramienta, creando piezas que van buscan desde informarnos hasta entretenernos. Justamente en ese primer vértice es que se desenvuelve “Histolkers”, podcast educativo que busca informar de manera clara y dinámica distintos episodios de la historia universal y local a jóvenes y adolescentes en etapa escolar.

Este proyecto, fue gestado hace mes y medio por los peruanos Jorge Juárez y Daniel Tucto, amigos desde hace más de diez años y profesionales en Derecho e Ingeniería de Sistemas respectivamente. Aunque sus carreras no tienen mucho que ver con la historia en sí, ellos tienen claro que este tema impacta en la vida de todos por igual, pues al final del día, el desarrollo de la misma concluye en todo aquello que podemos ser hoy.

“La gente, sobre todo los jóvenes, creen que la historia está compuesta por temas densos y complicados de entender, siempre ligados a lo serio. Sin embargo, todo depende del ángulo con que lo mires. Por ejemplo, si vamos por la calle, y te digo: “Oye, aquí entre el cruce de Benavides con Larco se libró una batalla hace aproximadamente 140 años”, refiriéndome a la Guerra del Pacífico, de pronto te vas a sorprender, y te comenzará a parecer interesante. Los temas de historia también pueden ser entretenidos, es cuestión de darles una oportunidad”, compartió Daniel Tucto en conversación con El Comercio, refiriéndose a las etiquetas que naturalmente se le atribuyen a temas ligados a la historia.

Daniel Tucto y Jorge Juárez son amigos hace más de diez años. Desde niños, siempre fueron curiosos, y aprender cada día más acerca de nuestra historia es uno de sus grandes pasatiempos. (Foto: archivo personal)

Por su parte, Jorge Juárez plantea como objetivo principal “llegar a profesores de historia y alumnos de secundaria como una herramienta educativa para el desarrollo de sus clases online”, pues sabe de primera mano que la educación virtual está siendo complicada para muchos, al tener una madre y una hermana que laboran como maestras. “Creemos que Histolkers es una herramienta necesaria en tiempos donde la educación está siendo más virtual. Y lo digo también porque vivo en una familia de docentes, así que entiendo como en esta situación en particular ha cambiado todo respecto a cómo impartir clases. Las horas se han visto reducidas, los alumnos no conectan bien con la enseñanza. Además, es un poco complicado mantener el estándar cuando este tipo de plataformas tecnológicas no llegaron a complementarse antes, y han empezado a implementarse en medio de una situación de emergencia”, agrega.

-CURIOSIDAD-

Aunque Histolkers nació a fines de abril en medio de la pandemia, el camino de Daniel y Jorge en la producción de podcasts no es reciente. Su gusto por la historia y constante curiosidad, los llevó a crear su primer proyecto en octubre del 2018, podcast que hoy acumula más de 75 capítulos en Spotify y profundiza en temas de historia, cultura y actualidad.

"Por las rutas de la curiosidad" es su primer podcast, que lanzaron en octubre del 2018 y hoy cuenta con más de 75 episodios repartidos en dos interesantes temporadas. (Foto: archivo personal)

“Por las rutas de la curiosidad”, como lo bautizaron, va dirigido a un público más adulto, pues los diversos temas son tocados de manera más amplia y con una mayor extensión de tiempo. Obviamente, sin dejar de lado lo interesante y creativo. “En ‘Por las rutas’, los temas son más variados. La historia abarca mucho dentro de sí. Podemos hablar de las culturas prehispánicas aquí en el Perú, y luego pasar a un tema de la edad media en Europa. Podemos hablar también de la historia reciente, como de la segunda guerra mundial, y un sinfín de cosas, hasta temas coyunturales que siguen trazando nuestra historia como la pandemia del coronavirus o la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur”, cuenta emocionado Daniel Tucto.

En comparación a “Por las rutas de la curiosidad”, “Histolkers” cuenta con un contenido de más sintetizado, con la elaboración de temas puntuales que se toman en el orden de la currícula escolar de cada sección. “Ya hemos cumplido más de un mes sacando un episodio por día de lunes a viernes. Los lunes salen temas dirigidos a primero de secundaria, los martes a segundo, los miércoles a tercero y así sucesivamente. Aunque ha sido un mes un poco frenético al grabar a distancia casi todos los días, el resultado está siendo favorable y es gratificante cuando recibimos el feedback de que nuestra herramienta es útil para maestros y jóvenes”, agrega Jorge.

-APRENDIZAJE-

Para configurar cada uno de los capítulos, Jorge y Daniel siguen un riguroso proceso que les permita brindar contenido de calidad a cada uno de sus oyentes. Primero, se juntan (por el momento virtualmente) los fines de semana para pactar los temas a desarrollar según la currícula. En el caso de que el tema sea muy complejo como para fluirlo en un solo episodio, es repartido en dos.

“Una de las herramientas que más empleamos para hacer el podcast más dinámico es emplear anécdotas e historias de ese momento en específico, así, nos situamos en ese tiempo y hacemos una pequeña conversación de manera más atractiva”, indica Juárez. Como siguiente paso, estudian el tema a detalle, empleando recursos que van desde libros y documentales hasta información en internet y páginas dirigidas a maestros y estudiantes. “Nosotros tenemos en cuenta que podemos leer mil documentos, pero el momento clave es lograr sintetizar el tema de tal manera que los alumnos se enganchen”, suma.

Asimismo, ha habido ocasiones en las que han tenido que grabar doble o modificar algunas cosas en edición, todo en favor de tener un episodio ameno, rico en información y no muy largo. Para escuchar “Histolkers” puedes dar clic aquí.

Los podcast son una gran oportunidad de enseñar y Daniel Tucto y Jorge Juárez lo tienen más que claro con sus proyectos, demostrando que aprender de manera entretenida sí es posible. “Hay que desmitificar el hecho de que la historia es aburrida. La cultura e historia son nuestra herencia. Conocer más de ella nos permite comprender mejor el mundo en que vivimos y hacer una mejor toma de decisiones a futuro”, concluye Jorge Juarez, co creador de este innovador podcast peruano.

VIDEO RECOMENDADO

Profesor usa Tiktok para enseñar historia del Perú

Profesor usa Tiktok para enseñar historia del Perú