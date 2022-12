Este año, empiezas la primera fase de un gran (y largo) proceso de renovación de tu identidad, querida Acuario. Verás con más claridad las partes de ti misma que estás dispuesta a dejar atrás. Tu soporte durante esta transformación será el valioso aliento de tus seres queridos que te motivarán a mantenerte fiel a ti misma en los momentos de autodescubrimiento.

Tus días mágicos

El mes de febrero podría ser un momento ideal para comenzar una nueva relación si andas soltera. La confianza, decisión y determinación te acompañarán durante el mes de julio en todos los asuntos relacionados con tu relación y la vida personal, esto gracias al positivismo que trae consigo Júpiter, ayudándote a desarrollar fortaleza interior.

Abril podría ser un mes de mucha prosperidad para ti, así que prepárate para obtener ganancias y buenas noticias en todos los aspectos de tu trabajo.

Amor

Independientemente de lo práctica que seas, el amor es algo que necesitas para funcionar. Este año estará lleno de romance y romanticismo para ti. Si acabas de iniciar una relación, el planeta Júpiter estará de tu lado ayudando a que tú y tu pareja se entiendan mejor y resuelvan todos sus cuestionamientos y problemas pendientes.

Por otro lado, cabría la posibilidad de que, debido al planeta Saturno, le pongas fin a una relación actual. Pero esta no terminará de forma negativa o en mal estado. Por lo tanto, no tienes de qué preocuparte ni poner a trabajar a tu mente en situaciones que aún no suceden.

Si andas soltera, hay una advertencia de parte del planeta Mercurio. Puede que tu comunicación se vea afectada en algún momento y podría parecer que las posibilidades de encontrar una pareja ideal para ti sean complicadas. Solo recuerda mantener la calma y ser optimista, el momento (y la persona) correcto llegarán a tu vida.

Salud

Es posible que te sientas bendecida en el campo de la salud, pues algunas de tus enfermedades persistentes y otros problemas de salud del año anterior se curarán. Habrá una gran mejora desde el principio , con el período retrógrado del planeta Marte terminando en el primer trimestre del Año Nuevo 2023. Con una fuerte inmunidad para luchar contra las enfermedades, también disfrutarás de un tiempo de relajación que te ayudará inmensamente en temas de bienestar y nutrición.

En cuanto a la salud mental, el 2023 tiene una advertencia para ti. El planeta Saturno te dará desafíos desde el principio con el objetivo de que cambies tu estilo de vida por uno más saludable y realices mejoras.

Trabajo y dinero

Alrededor del primer trimestre, el planeta Saturno entrará en acción para poner a prueba tu paciencia y tu control sobre ti misma. Con este planeta moviéndose en tu casa regente, es posible que te sientas incómoda y perdida. Dar un gran salto en tu carrera podría parecerte una tarea difícil y ta vez algunos problemas para alcanzar tus objetivos en el trabajo se pueden presentar. Por lo tanto, en tiempos difíciles, debes tomar ciertas precauciones, descubriendo tus puntos débiles y mejorando tus habilidades para lograr las metas que tanto deseas.

Definitivamente, este año es afortunado para ti desde el punto de vista financiero. Pero también viene con una leve advertencia. Cuando el planeta Saturno se mueva a tu casa regente, tus planes e ideas con respecto a las finanzas y el dinero podrían no salir según lo planeado. Los primeros meses del año te exigirán una pausa. No sólo tendrás que reconsiderar todo, sino también actuar de una manera totalmente nueva y diferente, ya que Saturno está listo para ponerte a prueba y nivelar tu escala financiera un poco hacia arriba este año.

Además, cuando Júpiter entre en acción hacia el segundo trimestre, puede que algunas de las inversiones que considerabas como pérdidas se vean convertidas en ganancias.