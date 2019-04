Horóscopo de Aries 2019: predicciones para este signo del zodiaco

Horóscopo Aries | Aries es el primer signo del zodiaco, pertenece al elemento fuego y tiene a Marte como su planeta regente. Su símbolo es un carnero. Este animal marca el inicio de un nuevo ciclo, así que representa la fuerza vital de sus nativos que han nacido del 21 de marzo al 19 de abril.

Los arianos son personas que tienen una decisión muy radical, ellos pueden sentirse muy felices con lo que están realizando, pero si algo les fastidia, simplemente lo descartan y siguen adelante con todos los demás objetivos que tienen en mente.

Los aries son de carácter fuerte, cuentan con gran energía, son instintivos y dinámicos. A veces egocéntricos, tienden a acaparar el liderazgo, signo vital asociado a grandes deportistas de competición.

Ficha del signo Aries

- Elemento: Fuego

- Cualidad: Radical

- Color: Rojo

- Día: Martes

- Regente: Marte

- Mayor compatibilidad con: Sagitario, Leo

- Mejor pareja para matrimonio y asociaciones: Libra

- Números de la suerte: 1, 9

- Rango de nacimiento: Del 21 de marzo al 19 de abril



Características del signo Aries

Los aries son personas muy activas y muy dinámicas, a las que no les gusta para nada estar en casa o permanecer quietos. Aman la diversión y las aventuras más que nada en el mundo y suelen ser capaces de tomar la iniciativa en situaciones extremas.



Las personas que han nacido bajo este signo pueden trabajar bajo presión y riesgo, lo que los hace ideales para cualquier tipo de trabajo que requiera de estas cualidades. Sin embargo, es importante que entiendan que en ciertas ocasiones deben bajar un poco el ritmo de las actividades y respirar aire puro para refrescar las ideas o sino podría seguir un camino que no le beneficiaría del todo. No obstante, su aguda inteligencia hará que sepan encontrar la manera de enmendar sus errores y seguir adelante con su vida.



Aries es el primer signo del zodiaco, y en este sentido su papel es empezar algo y liderar. Si un ariano empieza a creer en una buena causa, luchará sin descanso para conseguir lo que se propone.



Aries: virtudes y defectos

Virtudes de Aries: Le gusta la aventura y los retos. A los arianos les gusta ganar y ser espontáneos. También les gusta dar su apoyo a una buena causa.



Defectos de Aries: No le gusta esperar. Los arianos no soportan fracasar o equivocarse, y no aceptan con agrado los consejos de los demás. Tampoco admiten los tiranos.



¿Cuál es el periodo de Aries?

Se considera que alguien es del signo de Aries cuando su Sol natal empieza a manifestarse en forma plena, a partir del 21 de marzo, rango exacto del comienzo del mes de este signo. Por lo tanto, la actividad solar de esta casa afectará a los nacidos entre el 21 de marzo al 19 de abril.

Aries: Predicciones 2019

Las personas que nacen bajo este signo se caracterizan por su energía y vitalidad. Es una persona con mucho empuje, es independiente y entusiasta; aunque a veces un poco imprudente y precipitado. Aries representa el nacimiento y realización, también es muy extrovertido y aventurero con mucha fuerza de voluntad. Son optimistas y gracias a esto superan obstáculos con facilidad.



- La frase para todo el 2019 es: Yo soy.



- Salud

En el terreno de la salud, para principios de año se observan ciertos problemas originados por la mala alimentación que el organismo ha recibido durante algún tiempo.



Se recomienda no excederse demasiado y sobre todo tratar de dormir el tiempo que el cuerpo necesita para reponerse satisfactoriamente y poder estar tranquilo para realizar tus diversas actividades.



- Dinero

Puedes tener muchos gastos, debes ahorrar y controlar tu bolsillo. También será el año adecuado para iniciar tu propio negocio. A mediados de años recibirás buenas ganancias en tu trabajo y también recibirás una noticia importante que te hará feliz.



-Amor

Cambios importantes, este año deberás abrir bien los ojos y no te dejes llevar por las pasiones desenfrenadas. Piensa bien antes de dar un paso. Llegará a tu vida alguien que te comprenderá pero mucho ojo, no dejes pasar esa oportunidad que tanto has esperado. La impulsividad que te caracteriza te puede jugar una mala pasada.