Si tienes pareja, las cosas van relativamente bien. No hay problemas ni desacuerdos entre ambos, pero empiezan a sentir que la relación se está estancando. No esperes a que el otro diga algo, toma la iniciativa. Este es el momento ideal para hacer que tu relación avance por el buen camino. Si estás soltera, no te hagas muchas ilusiones sobre alguna posible relación. Aunque estés empezando a salir con alguien, las cosas avanzarán con mucha lentitud. Resiste con paciencia o déjala ir.