Horóscopo Cáncer: características, personalidad, compatibilidad y todo sobre este signo del zodiaco

Horóscopo Cáncer 2019 | Las personas nacidas entre el 22 de junio al 22 de julio pertenecen al signo de Cáncer, el cuarto del horóscopo y representa la puerta de entrada al mundo de los sentimientos. Su elemento es el agua y vive bajo el dominio de la Luna que lo hace sensible, intuitivo, imaginativo y muy sentimental. Su símbolo es el cangrejo por ende es muy emocional, cariñoso, protector y simpático.



Los nacidos bajo el signo de Cáncer se caracterizan por ser muy emocionales, viven dominados por los sentimientos, la sensualidad y la intuición. Son tímidos y sensibles pero al mismo tiempo ambiciosos y seguros de sí mismos.



Cáncer es un signo un tanto peculiar, divertido y bastante confiados, por esta razón no dudan en ofrecer su amistad a cualquiera, aunque con ciertos límites.



FICHA DE CÁNCER

- Elemento: agua

- Cualidad: empatía

- Color: verde, negro, marrón y plata

- Día de la suerte: lunes

- Regente: Luna

- Mayor compatibilidad con: Virgo y Tauro

- Números de la suerte: 2, 8 y 12

- Rango de nacimiento: 22 de junio al 22 de julio

- Piedra: ópalo y piedra fina



CARACTERÍSTICAS DE CÁNCER

Cáncer es un signo de agua y está dominado por la Luna, lo que hace que sea una persona empática y este muy relacionado con la maternidad.



Es sensible a los más profundos sentimientos del alma. Engloba un mundo de sensaciones difíciles de describir con palabras o de ninguna otra forma. El mundo de los sueños siempre está presente, y ningún otro signo es capaz de acceder a él con tanta facilidad como lo hace el imaginativo y sensible nativo de Cáncer.



Las personas que han nacido bajo este signo son introvertidas por naturaleza, y prefieren la tranquilidad de la contemplación, en la cual se encuentra con los más sutiles y delicados aspectos de la vida.



A los Cáncer les gusta cuidar de los demás y que los cuiden. Quieren transmitir calor y seguridad a sus seres queridos, y esperan a cambio lo mismo de ellos. Les gustan los niños y pueden empatizar fácilmente con ellos dado que no han perdido el contacto con su niño interior, reacios a veces a crecer.



En el amor, este signo es muy apasionado pero muy tímidos y reservados. Son algo desconfiados con respecto a empezar una relación amorosa, le dan mucha vuelta a esta situación porque tienen miedo a salir lastimados. Así que ellos no se dejan llevar por sus sentimientos o pasiones, ya que antes deben asegurarse que están con la persona indicada para jugarse el todo por el todo, pues dan sus sentimientos, confianza y amor sin reserva.



Son muy detallistas y románticos y tienen un gran sentido de la posesión en este aspecto. Cuando un Cáncer tiene pareja, no va a dejar que nadie se entrometa en la relación, ni siquiera que alguien les dé consejos sobre cómo llevarla o lo que es mejor en cada momento.



En el trabajo, los Cáncer pueden ser muy cambiantes con su estado de ánimo. Pueden pasar de ser muy cariñosas, confiables y optimistas, a ser de lo más desconfiados y pesimistas. Esto les puede provocar más de un conflicto interno, tanto en su vida laboral como personal. Pero es importante destacar que a pesar de esta mezcla de sentimientos, las personas de este signo se preocupan mucho por cumplir con sus tareas.



VIRTUDES Y DEFECTOS DE CÁNCER

- Virtudes de Cáncer: las personas de este signo son muy maternales con la gente que más le importa. Son los más fieles del horóscopo, responsables y cariñosos.



- Defectos de Cáncer: este signo es uno de los más inseguros del horóscopo y se complican al no saber qué hacer en las situaciones más críticas de su vida. También, son muy variables con su humor y por lo general nunca tienen sus ideas claras para organizar su vida.



¿CUÁL ES EL PERIODO DE CÁNCER?

Se considera a alguien del signo Cáncer cuando su sol natal empieza a manifestarse de forma plena, a partir del 22 de junio, rango exacto del comienzo del mes de este signo. Por lo tanto, la actividad solar de esta casa afectará a los nacidos entre el 22 de junio al 22 de julio.

CÁNCER: PREDICCIONES 2019

Un Cáncer es emocional y cariñoso, protector y simpático. Las personas que nacen bajo este signo tienen mucha imaginación e intuición. Sabe ser cauteloso cuando hace falta. Les gusta su casa, el campo, los niños. Le gusta disfrutar con sus aficiones y le gustan las fiestas. A un Cáncer también le gusta el romance.



La palabra para todo el 2019: Yo siento.



-Salud

Cuida mucho tu estómago, evita renegar y se muy selectivo con tu alimentación o sino tendrás que lidiar con la gastritis, así que es buen momento para tomar consciencia y cuidar más de tu salud.



-Dinero

En todo lo relacionado con la economía y la vida laboral, todo va de maravilla, pero este mes será fantástico por que es tu tiempo de brillar. No permitas que las opiniones de otros te afecten, ya que más que aportar algo, lo único que quieren es desprestigiar y sacar fuera de balance a las personas como tú que han hecho un gran esfuerzo por llegar al lugar donde se encuentran.



-Amor

Si tienes pareja y no están en buena situación, entonces este tiempo es ideal para lograr la reconciliación y retomar la vida familiar que tanto adoras.



Si estás soltero, entonces es probable que te reencuentres con personas del pasado y revivirás momentos intensos que te harán tomar una decisión.