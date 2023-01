‘La vida es un ciclo y lo que no sirve yo no lo reciclo’ será tu frase del mes, Capricornio. Estás por cerrar varias etapas en distintos aspectos de tu vida. El proceso no será exactamente un camino de rosas, pero lo necesitas para poder aprender del pasado y lograr transformarte en tu mejor versión. Dale una buena bienvenida a este nuevo capítulo en tu vida con las novedad que tu horóscopo te trae este mes.

Días mágicos

El día 15 tendrás una recarga de energía que te hará sentir más inspirada que nunca. Aprovéchala para contagiarla a los demás.

Si esperabas el momento perfecto para invertir en propiedades o planificar en pareja, el día 18 será el mejor.

El día 20 la luna nueva te hará abrir los ojos para ver tu panorama amoroso con otros ojos. En especial si tienes una relación que necesita de ciertos cambios para cumplir con las expectativas que tienes de ella.

Amor

Se vienen buenos y apacibles días para tu corazón.

Si estás en una relación, sentirás cómo la paz y tranquilidad reina entre ustedes y eso se verá reflejado en su trato. Te sentirás más atractiva y segura de ti misma, por lo que querrás que tu pareja vaya contigo por el mismo camino. También, será el momento perfecto para materializar sus sueños de pareja. Planifiquen su vida juntos, compren una nueva propiedad o mejoren la que ya tienen o hasta amplíen la familia. La clave está en mejorar sus condiciones para estar más cerca del estilo de vida que ambos anhelan.

Y si no tienes pareja, es el momento perfecto para salir y conocer gente nueva o ver con nuevos ojos a alguien familiar, en especial a partir de la segunda mitad del mes. Si buscas diversión, ten por seguro que tus días estarán llenos de mucho coqueteo y tal vez una que otra relación esporádica. Pero si ya tienes en mente ir por algo más serio, no dudes en tomar las oportunidades que más te convengan.

Trabajo y dinero

Este mes, el éxito laboral se reflejará en tus finanzas. El dinero llegará a ti y querrás asentarte en un trabajo, ya sea respondiendo ante un jefe o en tu propio negocio. Además, será la oportunidad perfecta para invertir. Si necesitas ayuda económica para financiar un proyecto empresarial o un emprendimiento propio, la mejor opción será invertir en externos . Ya sea en bancos o en el extranjero. Incluso si llegas a solicitar un préstamo , es muy probable que te lo concedan.

Salud

Estarás rebosante de energía y fuerza que se reflejarán en una buena salud. Aprovecha esta recarga para cuidarte y engreírte. Sal a divertirte, ve a hacerte masajes relajantes y haz todo aquello que tenga que ver con consentirte. Si ya tienes planes de formar tu propia familia, este será el momento ideal para planificar la llegada de un bebé al hogar.