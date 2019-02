Horóscopo Chino: Predicciones para el Caballo en el Año del Cerdo

HORÓSCOPO CHINO 2019 | PREDICCIONES | TAROT | AÑO DEL CERDO | SIGNO DEL CABALLO |AÑO DE NACIMIENTO | ELEMENTOS DEL CABALLO |

Año Nuevo Chino 2019 | La influencia positiva del Cerdo, será excepcional para los Caballos. Este nuevo año será totalmente diferente, ya que podrás administrar tu tiempo para cumplir tus metas profesionales; además, disfrutarás al máximo de tu familia y reuniones con amigos: la tranquilidad de tu hogar será lo más importante del año.

Los caballos son los nómades del horóscopo chino, van de un lugar a otro, de proyecto en proyecto, necesitan del movimiento y de espacios abiertos; no pueden resistirse al llamado interior de su espíritu libre y a su irrefrenable búsqueda de independencia y libertad.

Horóscopo Chino Caballo - Años: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Tu número, piedra, color y más aspectos de la suerte para el Caballo en este 2019:

- Tu número de la suerte: 5

- Tu piedra de la suerte: Turmalia negra y bronzita

- Tu color: plateado y color teja

- Tu Elemento: fuego

- Tu Energía: Yang

- Parte importante del cuerpo: riñones y aparato reproductor

- Tus mejores meses: febrero, junio, julio y octubre

- Tus peores meses: diciembre

- Tu equivalencia con el Horóscopo Griego: Géminis

- Compatibilidad del Conejo: Tigre, Perro y Cabra

- Incompatibilidad del Conejo: Rata

- Consejo: sé atento y generoso con los demás. Haces bien en poner el freno y analizar tu vida durante los últimos 11 años.



AMOR

Si quieres tener un buen año con tu pareja, muéstrate atento, cariñoso, detallista y generoso. Debes aprender a escucharla y tener paciencia, de este modo, te irá bien. De lo contrario, pensarán que eres egoísta y tendrás problemas.



Este Año del Cerdo no es buen momento para contraer matrimonio, lo mejor es que esperes un año para casarte. Tampoco es un buen momento para tener un hijo, este año estarás demasiado centrada en ti misma y tu pareja.



DINERO

Este 2019 será muy exitoso, si piensas en emprender algún negocio, no lo pienses dos veces, las energías del Cerdo son positivas, además, si estás esperando noticias sobre alguna herencia o terrenos, no desesperes que pronto llegarán.



En este Año del Cerdo, el dinero no te faltará y te sentirás seguro económicamente.



SALUD

La salud será buena, pero este año corres el peligro de sufrir accidentes domésticos. En parte es comprensible, ya que pasarás mucho tiempo en casa con tu familia. No dejes de visitar a tu médico de cabecera para descartar algunos males.