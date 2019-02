Año Nuevo Chino 2019: Predicciones para el Conejo en el Año del Cerdo 

AÑO NUEVO CHINO 2019 | PREDICCIONES 2019| HORÓSCOPO CHINO 2019 | AÑO DEL CERDO | ZODIACO CHINO | AÑO 2019 |FECHA DE NACIMIENTO | ELEMENTOS DEL CERDO | Horóscopo Chino 2019 | El año del Cerdo será muy positivo y beneficioso para las personas que han nacido bajo el signo del Conejo, ya que se llenarán de energías positivas que les ayudarán a concentrarse más en la familia y la pareja. Esto les aportará felicidad y satisfacción durante todo el 2019.

Los que nacieron en el año del Conejo reúnen extraordinarias cualidades humanas. Ellos son prudentes, inteligentes, afables, discretos, previsores, atentos y benevolentes. Por eso, las personas de este signo son muy aceptados por la gente.

Horóscopo Chino Conejo - Años: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

Tu número, piedra, color y más aspectos de la suerte para el Conejo en este 2019:

- Tu número de la suerte: 7

- Tu piedra de la suerte: Perla

- Tu color: azul índigo, ocre, fucsia.

- Tu Elemento: Madera

- Tu Energía: Yin

- Parte importante del cuerpo: torax, abdomen y el pecho

- Tus mejores meses: marzo, julio, octubre y noviembre

- Tus peores meses: septiembre

- Tu equivalencia con el Horóscopo Griego: Tauro

- Compatibilidad del Conejo: Cerdo o Jabalí, Cabra u Oveja

- Incompatibilidad del Conejo: Serpiente, Dragón, Gallo

- Consejo: aprovecha las nuevas energías, para consolidarte y construir nuevos proyectos sobre nuevas bases.



AMOR

Si estás soltero te irá bien en el amor. Lo mejor que puedes hacer es replantear tus objetivos para alcanzar la felicidad. Según el horóscopo chino, de primavera hacia finales de año, podría aparecer un nuevo amor en tu vida y podrías empezar a vivir un gran romance.



Si estás casado, este año será de mucha felicidad: la relación será mucho más sólida y será un amor por siempre.

DINERO

Será un año peligroso para ti, tienes que centrarte en tu trabajo y en tu economía o podrías gastar el dinero que no tienes. Controla tu euforia, sé ahorrativo y date los caprichos permitidos por tu nivel de vida. Si te llegan ofertas para invertir tu dinero en algo que parece muy bueno, no te fíes e indaga qué hay detrás, para no ser estafado o meterte en un negocio poco lucrativo.

SALUD

Como consecuencia de tu gran vida social, sufrirás los excesos y tendrás tendencia a engordar. Lo mejor es cambiar tu estilo de vida y ceñirte a una dieta equilibrada y eliminar las grasas. Por otro lado, será un año relajado, en el que aprenderás a cuidarte más con salidas a spas, masajes y terapias alternativas que contribuirán a tu bienestar.