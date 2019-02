Año Nuevo Chino 2019: Predicciones para todos los signos del Zodiaco Chino en el Año del Cerdo

AÑO NUEVO CHINO 2019 | PREDICCIONES 2019| HORÓSCOPO CHINO 2019 | AÑO DEL CERDO | ZODIACO CHINO | AÑO 2019 |FECHA DE NACIMIENTO | ELEMENTOS DEL CERDO | Este Año Nuevo Chino 2019 será dominado por el Cerdo. Este periodo iniciará el próximo 5 de febrero y se extenderá hasta el 24 de enero de 2020. Para este nuevo año se augura, en general, una buena etapa para casi todos los signos del zodiaco chino, lo cual no significa que estarás libre de dificultades, pero podrás superarlas todas con un poco de paciencia y cuidado.

▷ Horóscopo Chino 2019: mira las predicciones para cada signo en el Año del Cerdo



El signo del Cerdo en la astrología china es un animal asociado a la fertilidad y la virilidad. Tener hijos en el Año del Cerdo se considera de buena fortuna, porque ellos serán felices y honrados.

Características del Cerdo

Las personas nacidas bajo este signo son consideradas nobles, abiertas y sociables. También son detallistas, exigentes y en ocasiones algo pasivas. Se caracterizan por su honestidad, hasta el punto de rozar la ingenuidad. Los cerdos pueden ser muy crédulos, siendo presa fácil de charlatanes y timadores.

A pesar de que les gusta disfrutar de la vida, los Cerdo son muy trabajadores, excelente amigos y los organizadores de la comunidad por naturaleza. Aunque pueden convertirse en mártires haciendo todo lo posible por ayudar a otros.



Pueden tener éxito en cualquier área que deseen, pero a menudo no están dispuestos a engañar o jugar juegos políticos detrás de escena. Lo que ves en la superficie de un Cerdo, es lo que obtienes. Su profunda generosidad parece traerles buena fortuna no importa lo que hagan.

Cualidades positivas del Cerdo

El Cerdo es paciente, leal, sincero, diligente, sociable, generoso, servicial, sin pretensiones.

Cualidades negativas

Fatalista, ingenuo, materialista, superficial, auto-indulgente, crédulo.



Años del Cerdo

Según la Astrología China, el signo del Cerdo rige en las personas que nacieron en los años: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.

Elementos del Cerdo según el Horóscopo Chino

- Cerdo de agua (16 Febrero 1923 - 4 Febrero 1924) (13 Febrero 1983 - 1 Febrero 1984)



El diplomático de todos los cerdos; tiene el don innato para interpretar los sentimientos de los demás, esto le dota con cualidades ideales para negociar. Por eso le encontramos ocupando el lugar de embajadores o diplomáticos.



Disfruta en eventos sociales, se muestra extravertido y amigable; es directo y crédulo, le encanta el lujo y gasta sin medida.



Cerdo de metal (27 Enero 1971 - 15 Enero 1972)



Lo más importante para este Cerdo es su reputación. El elemento de Metal hace de él un animal apasionado y orgulloso que no tiene miedo de decir lo que siente con franqueza y sinceridad, pero poco objetivo para ser imparcial; hace que muchas veces se meta en problemas. Sociable y extrovertido disfruta con sus amigos, no soporta el fracaso y como enemigo puede ser peligroso.



Cerdo de madera (4 Febrero 1935 - 23 Enero 1936) (31 Enero 1995 - 18 Febrero 1996)



El más organizado de todos los cerdos, capaz de llevar con habilidad y precisión las actividades y medios necesarios que requieren organizaciones con fines sociales o caritativos Su amable corazón querrá ayudar a todas las personas que lo necesiten, lograra conseguir recursos y financiación para sus fines benéficos y solidarios. El elemento madera aporta extroversión y sociabilidad.



Cerdo de fuego (22 Enero 1947 - 9 Febrero 1948) (18 Febrero 2007 - 6 Febrero 2008)



Con gran apasionamiento, valentía y obstinación se enfrentara a la vida. El elemento Fuego le otorga emociones muy intensas, que le llevaran a actuar en muchas ocasiones como un héroe, con precisión y gran determinación. Esta energía desmedida puede arrastrarle hacia el materialismo o bien gracias a su idealismo alcanzar metas muy ambiciosas. Rodeado de buena suerte, es impulsado por su optimismo y confianza en sí mismo; no teme a lo desconocido, por el contrario arriesga y encuentra su recompensa.



Cerdo de tierra (8 Febrero 1959 - 27 Enero 1960) (5 Febrero 2019 - 24 Enero 2020)



Voluntarioso, sensato y tenaz, conseguirá lo que se proponga (sembrar para poder gozar al cosechar sus frutos). Puede darlo todo para conseguir lo que persigue; le importa su trabajo como fin para lograr la seguridad material que desea ofrecer a los suyos. El elemento Tierra sostiene su fuerza de voluntad y su capacidad para soportar las cargas que se impone para lograr su sueño. Su corazón está lleno de bondad y huye de los problemas.



¿Qué es el calendario chino?

El calendario chino data del siglo XIV a.C y se sabe que fue creación del emperador chino Huang Di, conocido popularmente como el 'emperador amarillo'. El calendario creado en esa época se caracterizó por ser de tipo lunar, estableciendo cinco ciclos de doce años de duración.



Cada ciclo planteado por el emperador estaría regido por un animal. La rata, el toro, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, el perro y el cerdo fueron los animales elegidos, que además marcarían la vida de las personas que nacieran bajo ese regente.

Horóscopo Chino 2019 según año de nacimiento

Predicciones Año Chino para el Cerdo

El Cerdo es un animal cuya energía fija es la del agua. Su energía opuesta es la tierra, pero aquí no habrá conflicto alguno sino cooperación por lo cual será un año fértil y tendrá muchas cosas positivas para las personas que nacieron bajo este signo chino.



La fertilidad viene con unas situaciones que debes de tener en cuenta como tu salud. Las enfermedades de carácter crónico serán un gran problema, particularmente las que refieren al sistema digestivo. Toma atención con respecto a otros males como la diabetes, el cáncer de estómago, las infeccione estomacales agudas, la gastritis y salud mental, así lo asegura Ludovica Squirru, astróloga argentina.



Pero no todo es negativo, ya que los aspectos positivos que activa este animal tan simpático y despreocupado son la prosperidad para el trabajo, buenas alianzas matrimoniales, la solidez para concretar proyectos y la alegría del día a día.



En los aspectos sociales, se remontará al poder femenino y los cambios resultaran notables. Se comenzará a respetar más los derechos humanos. El año del Cerdo marcará un antes y un después en la historia de la humanidad, así lo predice la astróloga argentina.

Predicciones Año Chino para la Rata

La Rata tendrá una excelente oportunidad para reflexionar y deshacerse de todos los problemas que los rodean y hacerse espacio para el inicio de su nueva vida. Este 2019 logrará organizar mejor su tiempo libre, su autoestima se fortalecerá y cambiará el rumbo de su vida.



- Trabajo

En 2019, le espera un año con viajes privados y profesionales con aprendizaje y profundización del conocimiento como una guía.



- Salud

Podría sufrir ligeros problemas de salud durante la segunda mitad del 2019. Deberá evitar los excesos.



- Amor

Si está soltera, tendrá grandes oportunidades románticas a partir de fiestas o reuniones con amigos.



Los lazos de amistad se reforzarán, por lo que aumentarán las posibilidades de encontrar a su alma gemela dentro de su círculo de amigos.

Predicciones Año Chino para el Buey

El Buey tendrá un 2019 con altibajos; tendrá algunas sacudidas en su vida personal, pero también demostrará su resistencia y determinación durante todo el año del Cerdo.



-Trabajo

​Este signo deberá reorganizar sus principales actividades profesionales, además, enfrentará las consecuencias positivas y negativas de sus decisiones pasadas, que deberá aceptar de inmediato para seguir avanzando.



- Salud

​El Buey deberá tener mucho cuidado con las heridas que parezcan inofensivas, ya que esto podría generar problemas mayores.



- Amor

​No reemplaces el amor que tienes en tu vida por el trabajo, esto te podría ocasionar discusiones de pareja que te harán sentir la necesidad de aislarte por un tiempo para calmar los nervios y recuperar tu tranquilidad.

Predicciones Año Chino para el Tigre

En este 2019, el Tigre tendrá opción de disfrutar al máximo su vida familiar. Este año aprenderá a tener un espíritu más flexible y tolerante, así logrará iniciar un nuevo ciclo durante el año del Cerdo.



-Trabajo

​Debes confirmar más en sí mismo y formar un buen equipo de socios que sean de confianza para que pueda lograr el éxito en cada proyecto que tenga en mente.



- Salud

​Este 2019 contarás con una salud esplendida, pero es necesario que te hagas los exámenes y análisis pendientes para descartar males que pueden afecta tu vida.



- Amor

​El 2019 es un año muy favorable para un Tigre soltero que desea una relación de pareja seria. Incluso, si ya ha perdido la esperanza de encontrar a su alma gemela.



Si tiene una relación de amor, necesitar el calor reconstituyente de su pareja. Si está casado o en una relación formal, deberá evitar hacer cambios radicales en su familia.

Predicciones Año Chino para el Conejo

En este año del Cerdo, el Conejo podrá disfrutar de paz mental para tener una vida personal y familiar como siempre ha soñado. Durante el 2019 podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades laborales para exprimir al máximo sus conocimientos y ser un referente en las áreas que destaca.



- Trabajo

Será un año para lograr sus objetivos profesionales, pero deberá mantenerse alerta para aprovechar cada oportunidad que se le presente y solucionar pronto cada conflicto.



- Salud

En 2019 deberá controlar su apetito, para cuidar su salud y su peso ideal; pues este año lo motiva a deleitarse con la comida más de lo normal.



- Amor

​Si está soltero, tendrá tiempo para analizar a la persona de su interés, desde lo físico hasta su actitud hacia los demás. Si tienes pareja, este año será fundamental para consolidar una vida familiar a largo plazo.

Predicciones Año Chino para el Dragón

Este año del Cerdo, le dará mucha felicidad, alegría y prosperidad al Dragón. En este 2019 retornará la normalidad en sus negocios y vida privada. Este nuevo comienzo es especial para calmar tu ira y dejar atrás tus frustraciones.



- Trabajo

​Este año estará lleno de nuevas oportunidades en tu vida laboral, debes analizar bien cada una de ellas para ir con la que más te convenga y te ayude en tu crecimiento profesional.



-Salud

​Debe cuidar mucho su estomago, ya que se pueden presentar problemas estomacales que se podrían volver crónicos. No dejes para después los análisis que debes realizarte.



- Amor

​El Dragón transformará su vida amorosa, dejando atrás las relaciones toxicas y abriendo paso para un nuevo amor que te devolverá la ilusión.



Si tienes pareja, este 2019 es perfecto para que te cases y formar tu familia.

Predicciones Año Chino para la Serpiente

Durante 2019, la Serpiente no tendrá garantizadas la alegría y el buen humor, pues el año del Cerdo de Tierra es sinónimo de pequeñas molestias, pues prefiere tener un mejor control de su destino.



Tendrá muchas decepciones, la mayoría por defectos y retrasos en su vida diaria que podrían afectar sus nervios. Se sentirá incómoda todo el tiempo y obligada a esforzarse por mantener su posición y equilibrio existencial, pues no logra conseguir sus metas.



- Trabajo

​Deberá ajustar su estrategia profesional, pues corre el riesgo de perder su progreso, pues dentro de su trabajo podría surgir cierta incertidumbre que empañe sus logros anteriores.



Los problemas administrativos y contables podrían obstaculizar su desarrollo profesional.



- Salud

​Deberá cuidar su condición física durante todo el año, sobre todo vigilar su adecuado descanso para no caer en fatiga crónica que lo lleve a tomar malas decisiones.



- Amor

​Durante el 2019, la Serpiente tendrá varios episodios de confrontación sentimental, pues sus celos estarán incontrolables. Podría sentirse frustrado pues su pareja no logrará interpretar su estado de ánimo de la forma correcta lo que podría complicar su relación.

Predicciones Año Chino para el Caballo

En este 2019, el Caballo tendrá que tomar decisiones importantes, será el periodo ideal para planear la ruta que lo guiará a sus sueños y aspiraciones durante el próximo ciclo lunar de 12 años.



- Trabajo

​Este año 2019 comenzará a cosechar los beneficios de su trabajo anterior. Tendrá mejores ingresos y su carrera avanzará de manera significativa.



Será el año perfecto para la creación de una empresa o lanzarse en nuevos proyectos que lo ayudarán en su crecimiento profesional.



- Salud

​Este será un año muy tranquilo, así que no habrá muchas situaciones de peligro, pero esto no te eximir de los accidentes domésticos.



- Amor

​Será un año crucial para los sentimientos. Deberá cuidar bien a su pareja, para evitar cualquier actitud que pueda interpretarse como negligencia.

Predicciones Año Chino para la Cabra

En el año del Cerdo, todo será muy favorable y estimulante para la Cabra, en especial si está consciente de sus fortalezas y sus debilidades para esforzarse y mantener su bienestar.



- Trabajo

​En este 2019, cosecharás el fruto de tu trabajo de años, además, tendrás la oportunidad para comenzar a sembrar el éxito que tanto anhelas.



- Salud

​Gozará de excelente salud, pero deberás cuidarte de no realizar actividades demasiado riesgosas que podrían causar daño a tu salud.



- Amor

​Será un año favorable para el amor. Si estás soltero, vivirás una historia de amor estable y duradero

Predicciones Año Chino para el Mono

El Mono será muy afortunado en este 2019. Tendrá algunos altibajos que sabrá controlarlos y enfrentarlos con valentía para mantener sus energías positivas y todo salgo según lo tenga planeado.



- Trabajo

Existirán cambios muy importantes, en especial si está dispuesto a consolidarse profesionalmente durante el año.



- Salud

​Para el mono la salud será frágil si no atiende las señales de su cuerpo y acude al médico ante la menor alerta que le pueda dar. Evitar los deportes extremos.



- Amor

​El mono soltero tendrá la fortuna de vivir un año lleno de amor y emociones. Si tiene pareja, la estabilidad será la base de su relación y las pequeñas discusiones no acabarán con el amor.

Predicciones Año Chino para el Gallo

Durante el año del Cerdo, el Gallo tendrá la oportunidad de experimentar cambios de situación y curará las heridas pasadas y la reanudación del control de su propio destino.



- Trabajo

​Este año no será el mejor para cambiar de trabajo. Se recomienda invertir en el aprendizaje de nuevas habilidades para consolidar la posición profesional actual.



- Salud

​Deberá cuidarse de problemas respiratorios. Este es un año relevante en especial para los fumadores, pues les conviene dejar el cigarro.



- Amor

​El Gallo tendrá nuevos objetivos en el amor. Logrará superar una relación pasada. Y una vez soltero, reforzará su poder de seducción si se logra escuchar a sí mismo y deja de reprimir sus deseos profundos.

Predicciones Año Chino para el Perro

En el 2019 el Perro tendrá que relajarse y tomarse el tiempo necesario para llenarse de la paz y la serenidad que su hogar le ofrece. Es un ciclo ideal para centrarse en reuniones y celebraciones que lo hacen feliz.



- Trabajo

​Este año es esencial para adquirir nuevos conocimientos y ampliar tus habilidades profesionales y hacerse más interesante para sus colegas o socios.



- Salud

​Este año deberá prestarle más atención a su sistema linfático y cardiovascular.



- Amor

Si está soltero, este año podría encontrar a su pareja ideal con la que consiga su felicidad matrimonial, siempre y cuando acepte la necesidad de liberar su mente a través de actividades recreativas y de relajación en las que logrará atraer pretendientes con su discreto encanto.