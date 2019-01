Horóscopo Chino 2019 | La Rata estará muy beneficiada por la influencia del Cerdo. Estos dos animales tienen muchas cosas en común, les gusta divertirse, vivir bien y tienen la misma forma de razonar. Son curiosos, alegres, optimistas y muy sensuales. Así es que el Año Nuevo Chino será muy favorable en el amor y el dinero, aunque deberá que tener mucho cuidado con la salud.

Horóscopo Chino Rata - Años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Tu número, piedra, color y más aspectos de la suerte para las ratas en este 2019:

- Tu número de la suerte: 3

- Tu piedra de la suerte: granate

- Tu color: amarillo ocre, verde claro, fucsia.

- Tu elemento: agua

- Tu compatibilidad: Dragón, Mono, Rata, Buey o Búfalo

- Tu incompatibilidad: Caballo

- Tus mejores momentos: abril, agosto, diciembre y enero.

- Tu peor mes: junio

- Tu Energía: Yang

- Parte importante del cuerpo: cabeza

- Tu equivalencia con el Horóscopo Griego: Sagitario

- Consejo: limpia tus energías con una piedra de sal, mientras duermes. Prepárate para el cambio, pero no actúes todavía. Será mejor momento el año próximo, que será tu año.



AMOR

En el amor te irá muy bien. Será un año romántico para ti, en el que se afianzan las relaciones de pareja. Los que pasaban por un bache, sabrán corregir sus errores y limar asperezas con el amor de su vida.



Si tienes pareja, este puede ser el año de tu boda. Lo más probable es que pidan tu mano y te cases rápidamente.



Si estás solo, ten por seguro que conocerás al amor de tu vida. No te precipites, espera a conocer bien a la persona, antes de hablar de compromiso, ya que podrían aparecer varias personas durante el año, es decir varios amores.



DINERO

Económicamente te irá muy bien. Es un buen año, si quieres invertir en algo, porque tendrás mucho éxito. Ganarás mucho dinero y tú sabrás cómo invertirlo. Si tienes en mente realizar negocios inmobiliarios, entonces no lo dudes. El mejor consejos que puedes recibir es que si tienes duda de algún nuevo negocio no lo hagas.

SALUD

Durante el primer trimestre vas a tener dolor de cabeza, vas a estar estresado y no muy animado. No estarás muy satisfecho de ti, así que lo más recomendable es que visites a tu médico de cabecera.



También debes cuidar tu estomago, no seas glotón y no cometas excesos: comida, trasnochar, tabaco y más; podrían complicar tu salud junto al estrés.