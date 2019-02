Año Nuevo Chino 2019: Predicciones para la Serpiente en el Año del Cerdo

PREDICCIONES 2019| HORÓSCOPO CHINO 2019 | AÑO DEL CERDO | TAROT | SIGNOS | AÑO 2019 | Horóscopo Chino 2019 | AÑO DE NACIMIENTO | ELEMENTOS DE LA SERPIENTE | Este va a ser un año regular. La Serpiente pasará por muchas situaciones poco favorables. ¿La razón? Son los principales enemigos de los Cerdos, así que tendrás días buenos y malos. Lo ideal es que centres toda tu energía para mantener tu estatus y nivel de vida.



En la cultura china, la Serpiente es el más enigmático entre los doce animales del horóscopo chino. Las personas nacidas bajo este signo son las más intuitivas, tienden a actuar según sus propios juicios. Están determinados a lograr sus metas y odian fracasar.

Horóscopo chino Serpiente - Años: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Tu número, piedra, color y más aspectos de la suerte para la Serpiente en este 2019:



- Tu número de la suerte: 6

- Tu piedra de la suerte: Ágata y Malaquita

- Tu color: verde y crema

- Tu elemento: Fuego

- Tu energía: Yin

- Parte importante del cuerpo: aparato digestivo

- Tus mejores meses: agosto, septiembre y enero 2020

- Tus peores meses: Noviembre

- Tu equivalencia con el Horóscopo Griego: Piscis

- Compatibilidad: Buey o Búfalo, Gallo y Mono

- Incompatibilidad: Cerdo o Jabalí

- Consejo: olvida la soberbia, sé discreto y conciliador. Te tratarán mejor si te adaptas tú a ellos.



AMOR

Tu relación de pareja podría pasar por una gran crisis a causa de los celos, así que deberías controlarlos. En este año del Cerdo, te encontrarás muy inestable y todo lo que hagas fuera de lo correcto, te explotará en la cara. Así que si mientes, cometes adulterio o traicionas a tu pareja, te van a descubrir y de la peor manera.



No es un buen año para casarte o para tener un hijo. Hay que esperar a otro momento.

DINERO

No será un buen año para las inversiones, podrías perder dinero con mucha facilidad. No te metas en ninguna inversión arriesgada, porque lo perderías todo. Es un año para ahorrar, gastar poco y no salirse de lo estrictamente necesario. Te sentirás fracasado en un campo donde siempre te va bien.

SALUD

El estrés reinará en tu vida, así que disfruta todos los feriados que se den a lo largo del año para recuperarte.



Incluso, habrá fines de semana que deberás quedarte en casa y dedicarte a descansar, si quieres mantener el ritmo.