10 / 12

Lunes: Que las preocupaciones financieras no te agobien. Mantén la calma y tranquilidad, las cosas llegan a su debido tiempo. Martes: Los planes financieros no salen como esperabas, pero no te angusties. Más bien, tómalo como una oportunidad para analizar y descubrir dónde está la falla. Miércoles: Si te llega un consejo, tómalo. No dejes que la frustración te gane, aún hay posibilidad de reanudar el diálogo en el campo laboral. Jueves: Un día pleno a nivel mental. Viernes: No tienes que enfrentar todo sola, a veces solo necesitas aceptar la ayuda de amigos o familiares para que al fin puedas relajarte un poco. Sábado y domingo: No siempre tienes la razón, dale chance al diálogo con esa persona especial.