Tu mente se expande y estarás llena de ideas y pensamientos que ni siquiera imaginaste tener. Cambiarán radicalmente tu vida solo si te pones manos a la obra para llevarlas a la realidad. Puede que alguien del pasado regrese para pedirte alguna ayuda, manéjalo con cuidado y no aceptes todo a la primera. Decir algo inadecuado podría comprometerte en situaciones que realmente no quieres. Además, puede que alguien que te debe dinero se muestre reticente a pagarte, no te dejes doblegar, insiste. Recuerda que una cosa es ser generosa y otra que se aprovechen de ti.