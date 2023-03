11 / 12

Esta es una gran semana para profundizar en tu relación contigo misma y con las cosas que te interesan. Espera que tus pensamientos sean inventivos y posiblemente excéntricos. Podrás ayudar a la gente a ver las cosas desde un nuevo ángulo, pero intenta no ir demasiado lejos. También puede ser una buena idea que te visualices a ti misma y pienses en lo brillante que quieres que sea tu futuro. En este momento tienes la capacidad de enseñar a los demás a permanecer neutrales y no dejar que los sentimientos se interpongan en el camino de la verdad. Al mismo tiempo, sé sensible a los demás signos que puedan estar pasando apuros esta semana, toma la iniciativa y sácalos de sus casillas.