Esta semana tus ganas de tener una vida en pareja te empiezan a dominar hasta el punto de querer dar el siguiente paso con esa persona especial. Si bien la impulsividad en temas del amor es algo común, esta vez no te dejes llevar. Piensa muy bien en las posibles consecuencias y no tomes una decisión a la ligera. Hazlo solo cuando te sientas realmente preparada. En el ámbito laboral, se viene un evento tan importante que te mantendrá concentrada toda la semana. No dejes que el estrés te abrume y confía en tu habilidad para superar cualquier obstáculo y hasta lograr lo que te propongas.