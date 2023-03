1 / 12

La clave de tu fortuna durante esta semana será la distancia. Puede que tengas comportamientos de evitación y muestres una facilidad de generar pensamientos extremos. No te gusta perder, pero al mismo tiempo no quieres esforzarte más porque es bastante cansado. Tu progreso laboral en la próxima semana será generalmente aceptable, la confusión en el lugar de trabajo viene de cosas como la intriga y el engaño. Aunque no quieras, sueles involucrarte con facilidad y eso puede hacer del ambiente laboral un lugar no tan bueno. Tu fortuna financiera será normal y puede que estés preocupada por la situación financiera actual, pero te gusta hacer alarde de tu riqueza. La predicción del horóscopo para ti es que seas moderada durante esta semana. Si actúas impulsivamente y hablas ambiguamente, es como destruir tu suerte con tus propias manos.