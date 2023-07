5 / 12

Cansada de que los problemas te persigan, buscarás el apoyo de personas que no dudarán en ser tu salvavidas. Podrás solucionarlos si te abres y compartes aquello que te has estado guardando. No tengas miedo a hablar con esa persona sobre tus miedo e inseguridades. Tu vida amorosa se renueva. Si tienes pareja, apostarás por la comunicación asertiva para construir un lazo más saludable y fuerte entre ambos. La rutina empieza a volverse tan aburrida y repetitiva que te hará sentir que estás atrapada en un bucle temporal. Elige desconectarte alterando tu horario o haciendo cosas nuevas que te ayuden a recargar energías o salir un poco de tu zona de confort. Estos días tendrás que aprender a vivir más el momento.