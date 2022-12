3 / 12

La semana empieza un poco difícil, la clave para sobrellevarla es mantener una actitud positiva y no dejarte hundir por los problemas. Tu arduo trabajo te recompensa con un poco de paz mental y relajación. No dejes que se arruine la semana discutiendo con los demás, no siempre tendrás la razón. El fin de semana es perfecto para renovar tu hogar y de paso las energías contenidas durante días anteriores. Esto no solo te hará sentir mejor, sino también te ayudará a proyectarte al futuro con mayor optimismo.