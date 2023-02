3 / 12

Tal vez te sientas insegura sobre el futuro y hasta qué punto quieres comprometerte con alguien durante la primera parte de esta semana. No dejes que nadie te presione para mantenerse a su lado y recuerda que está bien parar durante momentos de incertidumbre. El día veinte se producirá un cambio significativo en tu camino debido a la entrada de Venus en Aries. Te sentirás más en sintonía con lo que quieres durante este clima cósmico, y el universo te empujará a seguir tus instintos. Esta energía actuará como un acelerador de tus objetivos, planes y relaciones, así que si algo no te parece bien, simplemente no lo hagas.