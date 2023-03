7 / 12

Aunque eres sociable por naturaleza, estos próximos días tú serás tu mayor prioridad. Ten cuidado con llevarlo al extremo, pues es muy probable que termines dañando a alguien cercano a ti si no piensas antes de actuar. Esto también aplica al terreno del amor. Si tienes pareja, evita discutir por cosas innecesarias, no vale la pena. Que la impulsividad no te gane porque podrías terminar arrepintiéndote, sabes que las cosas salen mejor si se resuelven con cabeza fría.