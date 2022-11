2 / 12

Tal vez la indecisión te supere en este momento. De hecho, es posible que estés tan insegura de cómo actuar que has estado posponiendo activamente el afrontar este asunto. Esta semana se te recuerda que, por mucho que intentes evitar esta situación, no desaparecerá sin más. En lugar de centrarte en las consecuencias de tomar una decisión equivocada, piensa en lo que podría ocurrir si no tomas ninguna decisión. La inacción a menudo puede conducir a problemas mayores en el futuro. (Foto: Getty Images).