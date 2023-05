1 / 12

Tu vida laboral será la protagonista de esta semana. Tendrás que afrontar retos y asumir responsabilidades que tus superiores te exijan, pero es algo que afrontará con la valentía que te caracteriza. Si estuviste esperando tener un nuevo puesto o encargarte de un proyecto que muchos anhelaban tener, tienes muchas probabilidades de ser la elegida. Experimentarás muchas cosas emocionantes en el trabajo. Pero recuerda, que sea interesante no significa que sea fácil. Esta vez tendrás que ser más consciente de las personas que te rodean. Algunos no querrán prestarte su ayuda, mientras que otros más cercanos en los que sí confías estarán ahí para ti. La tensión laboral con aquellos (superiores o no) que no están contentos con el cargo que ocupas se intensifica esta semana, pero algo que escapa de tus manos. Tú enfócate en hacer bien tu trabajo. El esfuerzo trae recompensas.