No te rindas todavía. Todo lo que merece la pena no se consigue de la noche a la mañana. Tal vez hayas estado trabajando en un proyecto o área de tu vida y aún no hayas cosechado los frutos de tus esfuerzos. Es comprensible que esto haya sido una fuente de frustración para ti. Recuérdate a ti misma que no ha sido una tarea fácil y siéntete orgullosa del esfuerzo que ya has realizado. Puede que tu esfuerzo y tu paciencia aún no hayan dado sus frutos, pero pronto lo harán.