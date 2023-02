9 / 12

Te sentirás arrepentida por el tiempo que perdiste en una relación de la que no sacaste provecho. Ya no estás para estancarte en el pasado, piensa en ella como una experiencia de la cual aprender para el futuro. Mientras los días van pasando te darás cuenta de que ciertos amigos no son lo que esperabas. Le dirás adiós a las falsas amistades y deslumbrarás mucho más con esta actitud resuelta que se reflejará en el sorprendente y nuevo estilo de vida que estás por adoptar.