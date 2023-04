5 / 12

Esta semana es perfecta para empezar a trabajar en tus valores y ordenar tus prioridades. Tú serás estos días tu mayor prioridad, dedícate un tiempo de calidad a solas. Empiezas a distraerte en el trabajo, ten cuidado y evita discutir porque podría tener malas consecuencias. Tu salud anda un poco complicada. No tendrás mucha energía para llevar a cabo planes que involucren salir y socializar. Y no es que esté mal, pero los extremos son malos. No dejes que esta inestabilidad se intensifique hasta el punto de frenar cualquier plan que surja.