Julio se vislumbra como un mes relativamente bueno, Escorpio. Tienes muchos proyectos e ideas en mente que deseas realizar. Tu ambición y determinación pueden ser tus mejores aliados a la hora de enfrentar obstáculos. Tus ganas de ampliar tus horizontes en diversos planos de tu vida, en especial en lo laboral, te harán destacar y brillar. Descubre cómo hacerle frente a los obstáculos que se pongan en tu camino leyendo aquí tu horóscopo.

Días importantes

El día 5 llega un eclipse lunar sobre tu tercera casa, la de los planes de estudio. Surgirán cambios inesperados a nivel académico. Alta posibilidad de que equipos de comunicación y tecnología fallen.

Amor

Si tienes pareja, la situación se tornará un poco complicada. La inestabilidad empieza a acechar luego de experimentar cambios bruscos. Recuerda que aunque las reconciliaciones tras una pelea sean intensas y emocionantes, lo único que lograrán con tanta inestabilidad es hacerte sentir insegura. Si no sabes a dónde va la relación, es mejor que aclaren el punto antes de que alguien salga herido.

Si estás soltera, este mes tienes alta probabilidad de entablar una nueva relación . El relacionarte con gente influyente en tu entorno profesional hace que te empieces a sentir atraída por el poder, pero recuerda, necesitas ser honesta contigo misma e identificar si es amor o interés.

Trabajo y dinero

Las cosas marchan muy bien en el plano profesional. Cultivar buenas relaciones laborales te está ayudando bastante a estar más cerca del éxito. Este pequeño triunfo incrementará tu nivel de confianza y seguridad en ti misma y tus capacidades. Te sentirás orgullosa de tus logros.

Las finanzas marchan igual de bien. No es que te sobre dinero, pero tendrás suficiente holgura para disfrutar a tus anchas. Probablemente, la situación se torne un poco complicada a fin de mes debido a la menor afluencia de ciertos ingresos . Superarás este obstáculo con éxito si tienes claras tus prioridades. El dinero no puede comprar la reputación y el prestigio que has logrado cultivar hasta ahora.

Salud