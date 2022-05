6 / 12

Expresar tus emociones y sentimientos nunca fue fácil, pero es hora de que empieces a hacerlo este mes. Tus emociones se intensificarán, por lo que te sentirás confundido y no sabrás muy bien cómo afrontarlos. Por algo se empieza, así que es hora de que pierdas el miedo a hacer el ridículo o a que algo no salga como tú quieres. En el fondo, deseas disfrutar y dar rienda suelta a tus emociones y eso no está mal. Atrévete a intentarlo, verás que vale la pena.