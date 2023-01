12 / 12

Quiérete como amarías a otra persona, Piscis. Tu rutina diaria se ha vuelto más apasionada en los últimos seis meses, sobre todo si la has condimentado con citas emocionantes o has pasado más tiempo con tu amor. Piensa en lo que quieres mantener en tu nuevo horario durante la luna llena en Leo del 5 de febrero. Incluso podrías desprenderte de cualquier aspecto insatisfactorio de tu vida amorosa durante la segura lunación. Ahora que estás en un capítulo apasionado de tu vida, podrías sentirte más atractiva de lo habitual. Después de que comience tu estación el 18 de febrero, la energía solar amplificará tu personalidad y tu aspecto. Recibirás atención desde un millón de direcciones diferentes, lo que podría ser fantástico si quieres jugar al juego del amor. Si no, ¡no te sorprendas si tu pareja te quiere más de lo habitual! Con la luna nueva en su signo hacia finales de mes, puede que sientas que ha llegado el momento de trabajar en ti misma para ser la mejor compañera de tu alma gemela. Aprovecha los próximos seis meses para mejorar, lo que sin duda se reflejará en tu relación sentimental.