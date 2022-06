12 / 12

Es tiempo de reflexionar y desconectarte de los demás para volver a encontrarte a ti misma y lo que verdaderamente quieres de la vida. No te apresures en embarcarte en relaciones sin futuro, no malgastes tu tiempo. Tu constancia y persistencia en los aspectos que sí valen la pena rendirán frutos, disfrútalos, pero no olvides que cada uno a su momento y lugar, no mezcles tus emociones con lo laboral y lo personal.