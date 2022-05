1 / 12

Con la gran energía que te caracteriza, querrás alcanzar todos tus objetivos y comerte al mundo lo más rápido posible. No está mal, pero ve con calma. Controla tus impulsos y tómate tu tiempo para reflexionar sobre el curso de las cosas y cómo se verán tus proyectos a largo plazo. En el ámbito laboral, ya es hora de que crezcas y explores nuevas facetas tuyas. Tienes que trabajar duro para conseguirlas y si te presentan, sigue tu intuición y embárcate en las que te ofrezcan mejores condiciones que el anterior. En cuanto al amor, si estás soltera, se vienen nuevas oportunidades para satisfacer tus deseos. No tomes decisiones apresuradas, tómate el tiempo de conocer mejor a aquella persona para que no termines decepcionada por haberte ilusionado demasiado rápido.