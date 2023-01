1 / 12

Esta semana te sientes muy motivada; tienes objetivos que cumplir y quieres conseguirlos todos. Puede que no tengas muchas ganas de hacer vida social porque te satisface mucho más completar las tareas que te has propuesto. Estás destinada al éxito, y aunque eso te convierta en una persona que trabaja mucho y a veces no se divierta lo suficiente, estás dispuesta a hacer lo que consideres necesario para llegar a la meta. Eres imparable y ambiciosa.